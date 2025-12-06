プレミアリーグ 25/26の第15節 アストンビラとアーセナルの試合が、12月6日21:30にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ユーリ・ティーレマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはエベレチ・エゼ（FW）、ミケル・メリーノ（MF）、ブカヨ・サカ（FW）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。アストンビラのマティ・キャッシュ（DF）がゴールを決めてアストンビラが先制。

ここで前半が終了。1-0とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

アーセナルは後半の頭から2人が交代。ミケル・メリーノ（MF）、エベレチ・エゼ（FW）に代わりビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）がピッチに入る。

52分アーセナルが同点に追いつく。レアンドロ・トロサール（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

66分、アストンビラが選手交代を行う。オリー・ワトキンス（FW）からドニエル・マレン（FW）に交代した。

75分、アストンビラは同時に2人を交代。ジョン・マッギン（MF）、アマドゥ・オナナ（MF）に代わりジェイドン・サンチョ（FW）、ラマーレ・ボガード（MF）がピッチに入る。

79分、アーセナルが選手交代を行う。ブカヨ・サカ（FW）からチュクノンソー・マドゥエケ（FW）に交代した。

86分、アーセナルは同時に2人を交代。リッカルド・カラフィオーリ（DF）、レアンドロ・トロサール（MF）に代わりマイルズ・ルイススケリー（MF）、ガブリエル・マルチネリ（FW）がピッチに入る。

87分、アストンビラは同時に2人を交代。マティ・キャッシュ（DF）、パウ・トレス（DF）に代わりエミリアーノ・ブエンディア（MF）、ビクトル・リンデロフ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分アストンビラが逆転。ブバカル・カマラ（MF）のアシストからエミリアーノ・ブエンディア（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、アストンビラが2-1で勝利した。

なお、アーセナルは72分にリッカルド・カラフィオーリ（DF）、74分にブカヨ・サカ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

