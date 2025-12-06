＜よく知らない家庭だけど大丈夫？＞中学生の娘「お友達の家でお泊まり会をしたい！」どう判断する？
子どもにとってお友達の家で遊んだり、逆に遊びに来てもらったりするのは楽しいもの。園や学校とは違う環境で楽しめる特別な時間ですよね。そうしたなかで「お友達とお泊まり会をする」という機会もあるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには「中1の娘がお泊まり会に誘われた」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『娘が「友達がお泊まり会しようって！ お母さんもいいよと言ってくれたみたい。行きたいんだけど」と言ってきたのですが、中学生で友達の家に泊まるってどう思いますか？ 娘を入れて4人が泊まるみたいで、アパートに住んでいるらしいです。中学生だからうるさくすることはないと思いつつ、アパートだからそこそこ大きい声で話すと隣の部屋に聞こえそうだし、安易に許可しないほうがいいのかな？ と……。しかもその友達のお母さんとも、他の友達のお母さんとも挨拶程度しかしたことはなく、LINEも知らないので話もできません。娘曰く「他の子は泊まるみたい」と言っています。もし泊まらせるとしたら、手土産は何を持たせたらいいのかなども考えています』
小学生の頃からお泊まり会をしているよ！
『今までお泊まり会がなかったのがビックリ。小学生から普通にお泊まり会をしている』
『夕飯食べてお風呂に入ってから集まるとかじゃないの？ 相手側がウェルカムで女子だけならいいんじゃない？ 持たせるなら美味しいパンとかにするかな？』
『誘われたならお言葉に甘えて行けばいいよ。泊まる家のほうは親子とも慣れていると思う』
中学生の娘さんのお泊まり会の是非をママたちに尋ねた投稿者さん。しかし小学生のときからお泊まり会を頻繁にしているママたちからは「お泊まり会は全然やっているよ」「むしろ今までなかったことがビックリ」という意見が寄せられました。こちらが無理やりお泊まりをしようとしているのではなく、相手側が誘ってくれていることから、お友達はお泊まり会に慣れている可能性が高そうですね。アパート住まいだとしても、近隣の迷惑にならないような対策や配慮がされていて、そこまで心配することはないのかもしれません。
手土産については、子どもたちがみんなで食べられるお菓子やジュースなど、手軽なものを推奨している人が多かったです。あまり高価な食べ物などにすると、相手側も恐縮してしまうかもしれませんね。また、相手の親御さんに負担をかけないように夕ご飯を食べてからおうちに集合というスケジュールがよさそうというコメントも。さらにはお泊まり会をさせてもらったのであれば、次回は自分たちがお泊まり会を開くなど、お互いさま精神を持つことも重要なようです。
4人も中学生を泊まらせるおうちには行かせないかも……
『うちだったらないな。中学生だと分別ない子もいるし、まだまだ馬鹿騒ぎしてもおかしくない年齢だよ』
『「盛り上がってキャーキャー迷惑になるからやめなさい。あなたたちはその日だけだけど、相手のお宅が近所迷惑な家だってレッテルを貼られることになるよ」と諭すかな。うちは泊まりはさせない』
『アパートや戸建てに限らず私は心配だな。2人ならわかるけど、それ以上だと子どもたち全員を監視できるとは思わない。外に勝手に出るかもしれないし、やっぱり心配だよ』
一方で「うちはお泊まり会なんてさせないし、行かせないよ」という反対派のママたちもいました。中学生が複数集まり、誰かのおうちにお泊まりとなれば、いつも以上にテンションが上がり、深夜まで大騒ぎをすることも考えられますよね。相手の親御さんが注意をして聞くならまだいいものの、言って聞かせられるかどうかも定かではありません。また一部のママからは、お友達家族の異性のきょうだいや、父親の人間性を心配する意見もありました。相手の親御さんもお友達のこともたいして知らない状況であれば、ママたちが心配するのも当然ではないでしょうか。お泊まり会をさせるかどうかは、一緒にお泊まり会をするお友達全員のことや、お泊まりをさせてもらうおうちの家族構成、倫理観などを把握してからと考えるママたちもいました。
相手の家庭を知っているかどうかが、判断基準？
『中学生だったら泊まりはアリだと思うけど、親同士の連絡先も知らないし話したこともさほどないなら、一緒にお宅に行って、挨拶くらいはしたほうがよさそう』
『お泊まりはやっぱり関係性による。どこの誰とも知らない子を平気で泊まらせたり、泊まったりしている家庭の子は「あれ？」と思う。特に持ち家ではない場合。近所迷惑の対象にもなるから。うち目の前のアパートに入り浸っている子たちが結構いるけど、ワケアリ家庭だよ。ちゃんとした家庭に不特定多数でゾロゾロ泊まるのは普通はない。親同士付き合いがある家庭なら別だけど』
『うちの子は小学生だけど、お泊まり会OKにしている。戸建て。お友達は手土産にフルーツ、おやつ、朝ごはんにパンなどを持ってきてくれる。あと向こうのお家はパパや男の子のきょうだいはいないの？ 狭いアパート内で鉢合わせしたら、なかなか気まずそう』
投稿者さんは、ママたちに中学生女子4人でのお泊まりについて尋ねていました。実際にはわが子のお泊まりを許可するかどうかは、お泊まりをさせてもらう家庭の事情やお友達との関係性にもよるのではないでしょうか。素性をよく知らない家庭にお泊まりとなれば、安心してわが子を任せられませんよね。また相手のおうちがアパート住まいという点も懸念するでしょう。戸建てであれば多少騒いでも心配は少ないですが、集合住宅かつ賃貸となると、中学生のお泊まり会で騒いで近隣に迷惑をかけてしまう可能性もあるでしょう。そうした周辺環境についても、事前に確認しておけると心配が減りそうですね。
相手の事情もよくわからないまま、中学生の娘さんを簡単にお泊まりさせるのはリスクが高いのではないでしょうか。投稿者さんも、娘さんが楽しみにしているお泊まり会に参加させてあげたい気持ちはあるでしょう。まずは相手の家庭の事情を知ったり、ご挨拶をして親しくなったりしてから、お泊まりをさせるかどうか判断してみてはどうでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩