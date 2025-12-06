贅沢をしても満たされない人が見落としている「幸せの根本」とは？

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 40代を後悔せず生きる言葉』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

幸せの根本にあるもの

私は最近「幸せだな」と感じることが増えてきまして、「この幸せの根本にあるものは何だろう」と考えてみました。

すると、やはり「人間関係」なんですね。人間関係といっても、私はたくさんなくても別にいいですし、たくさんあると逆に疲れてしまうタイプです。その中では、やはりパートナーの存在が大きいですね。

パートナーという「日常のベース」

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、私は2006年に出会い、ずっと付き合っていて家族公認だったパートナーがいました。そのパートナーが2013年に若くして亡くなってしまって、その後、私はうつ病になったりとか、いろいろと苦難の道を歩んだわけです。

その後も、自分はパートナーがいないと、どうも落ち着かない。私にとって、パートナーとの関係性というのは、「日常のベース」なんですよね。

いつも「ただいま」と言える人がいて、そこに毎日いる顔がある。それが消えてしまったのは、ある意味、私にとっての世界が消えてしまったのと、ほぼ同じ意味でした。

その後、いろいろな恋愛もありましたが、どれもやっぱりうまくいかなかったのです。もういいや、みたいになってしまい、気がつけば40歳を過ぎていました。

現在の幸せと「日常の顔」

そんな時に出会ったのが、今のパートナーです。

「一緒に毎日いられる」というのがまず大きいのと、「いろいろな話ができる」こと、そして「信頼できる」こと。それがやはり大きいですね。その瞬間に、私は幸せを感じているのだと思います。

そう思い返すと、過去には「幸せだった時期」と「そうじゃなかった時期」が重なっています。幸せじゃなかった時期というのは、やはり「日常の顔がない」時期だったのです。日常的に会っている人の顔がない。

そういう時は、家に帰ってもやることがないから、夜遅くまで飲みに行って、自宅にはほぼ寝るだけに帰ってくる、みたいな感じになっていました。

孤独だった時期の記憶

飲みに行かない日には、夜、自宅に帰ってきてから、散歩に出ることもありました。というのも、他の家の明かりが「暖かそうだな」と感じ、その雰囲気が漏れてくるのを見るのが楽しくて、夜の散歩をしてしまう。傍から見たら不審者のように思われるかもしれませんが……。

そういう切なさや、キュンとする楽しみも、実は私の中にありました。でも、今はそういうものを感じなくなったんです。なぜなら、自分の家の中に、その暖かさがあるからだと気づきました。

振り返ってみると、亡くなったパートナーがいた時期も、散歩はしていましたが、他人の家の明かりに「憧れ」は抱いていませんでした。それは、自分も同じものを持っていたからなんですね。

贅沢よりも大切なもの

過去を考えても、父親との日常、母親との日常、何らかの形で毎日顔を合わせる家族とのやり取りがありました。後から振り返ると、そこから生み出される“幸せ感”しか思い出さないくらいです。

旅行に行ったり、外食をしたり、ちょっとした贅沢をしたりすることもありますが、それは日常の幸せがない時の「埋め合わせ」のようにやること。それでは本当の意味では埋まらない。

そう考えると、やはり大切なのは「人間関係」なんですね。

満足できる人間関係を築くこと

たくさんのつながりが必要な人もいれば、そうでなくても平気な人もいます。ですが、「日常的な顔」「いつも合わせる顔」「毎日いてくれる顔」、こういう近しい人との何気ない人間関係が大きいと思うのです。

では、孤独な人は幸せになれないのかというと、そうではないと思います。日常を味わってくれる同僚、よく会う友人でもいいのです。

コミュニケーションが下手な人、得意な人、いろいろなタイプを含めて、人とのコミュニケーションがゼロの人はいないはずです。そのコミュニケーションから生み出される幸福感は大きいと思うんですよね。

だから、もし今「幸せじゃないな」と思う時、それは「あなたの満足する人間関係に、今なっていない」ということが大きいのではないでしょうか。

「良い関係」への執着はあってもいい

逆に言うと、その人間関係一つに集中して、満足できるものを築き上げておけば、それ以外の「執着」っていらないかもしれないな、と思いました。

私はよく「執着を手放したほうが楽」という話をしますが、全部は手放せませんよね。最後の執着と言ったら、やはり人間関係だと思います。

執着が強すぎるとストーカーみたいになってしまいますが、「良い人間関係を得る」ということに対する執着。そういうものは、少しあってもいいのかもしれません。

そこも捨て去ると、本当に「悟り」の世界だと思います。それはそれで良いのですが、とりあえずそこまで目指さなくてもいいかな、と思います。いずれ人は孤独になるのですから。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。