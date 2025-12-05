HoneyWorks Vocal All Starsが「THE FIRST TAKE」に再登場！TVアニメ『ハイキュー!!』EDテーマ「決戦スピリット」を一発撮りパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

CHiCO、mona（CV：夏川椎菜）、ハコニワリリィ、可憐なアイボリーから永尾梨央と西原悠桜、高嶺のなでしこから松本ももなと東山恵里沙、総勢8名がHoneyWorks Vocal All Starsとして「THE FIRST TAKE」に再登場し、TVアニメ『ハイキュー!!』EDテーマ「決戦スピリット」を第616回で披露することが発表された。

2025年8月に活動を再開した、CHiCO with HoneyWorksの代表曲でもある本楽曲を、メンバーそれぞれの力強いボーカルが相まった迫力満点の一発撮りにてパフォーマンスする。そして、CHiCOからのコメントも到着している。

＜CHiCO コメント＞

CHiCO with HoneyWorks の活動再開のタイミングでHoneyWorks Vocal All Starsとして「 決戦スピリット」を歌うことができて嬉しいです。とてもありがたい気持ちだったので心をこめて歌いました。

8月に活動再開したCHiCO with HoneyWorksの最新活動をぜひチェックしてほしい。

関連リンク

HoneyWorksオフィシャルサイト

https://honeyworks.jp/

CHiCO with HoneyWorksオフィシャルサイト

https://www.chicoxxx.com/

夏川椎菜オフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/shiinanatsukawa

monaオフィシャルX

https://x.com/mona_4_24/status/1867736262628491285

ハコニワリリィオフィシャルサイト

https://hakoniwalily.jp/

可憐なアイボリーオフィシャルサイト

https://karennaivory.jp/

高嶺のなでしこオフィシャルサイト

https://takanenonadeshiko.jp/

THE FIRST TAKEオフィシャルサイト

https://www.thefirsttake.jp/