渋谷の焼肉店で、新鮮な黒毛和牛を使用した焼かないすき焼き「生すき」発売
燦が運営する「焼肉台所家渋谷本店」は、新メニュー「生すき」(なますき)の提供を開始した。
生すき
同メニューは、安全に生で食べられる処理を施した最高品質の黒毛和牛を、特製割下と濃厚な卵黄に絡めて食べる焼かない新しいスタイルのすき焼き。
インバウンドにすき焼きの人気が高まっていることを受け、新たな食体験を提供するため、安全に生食できる黒毛和牛を用いた新感覚のすき焼きを開発した。従来の調理工程を省くことで、生肉ならではの最高の風味と、とろける食感が楽しめる。
価格は2,816円。1日先着5食限定で提供する。
同メニューは、渋谷区保健所の正式な許可を得て、ユッケ・肉刺し提供基準に準拠した肉を使用している。
生すき
同メニューは、安全に生で食べられる処理を施した最高品質の黒毛和牛を、特製割下と濃厚な卵黄に絡めて食べる焼かない新しいスタイルのすき焼き。
インバウンドにすき焼きの人気が高まっていることを受け、新たな食体験を提供するため、安全に生食できる黒毛和牛を用いた新感覚のすき焼きを開発した。従来の調理工程を省くことで、生肉ならではの最高の風味と、とろける食感が楽しめる。
価格は2,816円。1日先着5食限定で提供する。
同メニューは、渋谷区保健所の正式な許可を得て、ユッケ・肉刺し提供基準に準拠した肉を使用している。