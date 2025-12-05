民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、「俳優特集」の配信が開始。「名作ドラマ特集」のラインナップも強化され、両特集あわせて約400タイトルがすべて無料で配信される。

俳優特集でピックアップされたのは、柄本時生、遠藤憲一、篠原涼子、志田未来、杉咲花、鈴木亮平、戸田恵梨香、藤木直人の8名。『真犯人フラグ』（日本テレビ系）、『バイプレイヤーズ』（テレ東系）、『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ系）、『下剋上球児』（TBS系）、『大恋愛～僕を忘れる君と』（TBS系）など、約50作品がラインナップされた。

名作ドラマ特集では、『俺の話は長い』（日本テレビ系）『3年A組 ―今から皆さんは、人質です』（日本テレビ系）などが登場。さらに海外ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ？』『美女と純情男』など約30作品も配信されている。

俳優特集●柄本時生・『消せない「私」ー復讐の連鎖ー』（日本テレビ系）・『真犯人フラグ』（日本テレビ系）・『愛してたって、秘密はある。』（日本テレビ系）・『Q10』（日本テレビ系）・『ソロ活女子のススメ5』（テレ東系）・『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』（テレ東系）・『死役所』（テレ東系）・『イチケイのカラス』（フジテレビ系）・『ルパンの娘（シーズン1）』（フジテレビ系）

●遠藤憲一・『ヤメゴク～ヤクザやめて頂きます～』（TBS系）・『結婚式の前日に』（TBS系）・『さすらい温泉♨遠藤憲一』（テレ東系）・『バイプレイヤーズ』（テレ東系）・『不便な便利屋』（テレ東系）ほか全2作品・『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）・『イチケイのカラス』（フジテレビ系）・『ラジエーションハウス』（フジテレビ系）

●志田未来・『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）・『ST 警視庁科学特捜班』ほか全2作品（日本テレビ系）・『コウノドリ』（2017年）（TBS系）・『まっしろ』（TBS系）・『なるようになるさ。』（TBS系）※TVer初配信・『小公女セイラ』（TBS系）・『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）

●篠原涼子・『黄金の豚』（日本テレビ系）・『ハケンの品格』（2007年）ほか全2作品（日本テレビ系）・『anego[アネゴ]』（日本テレビ系）

●杉咲花・『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ系）・『学校のカイダン』（日本テレビ系）・『妖怪人間ベム』（日本テレビ系）

●鈴木亮平・『東京タラレバ娘』ほか全2作品（日本テレビ系）・『下剋上球児』（TBS系）・『TOKYO MER』ほか全2作品（TBS系）・『テセウスの船』（TBS系）・『結婚式の前日に』（TBS系）・『天皇の料理番』（TBS系）・『ヤンキー君とメガネちゃん』（TBS系）・『メイちゃんの執事』（フジテレビ系）

●戸田恵梨香・『ギャルサー』（日本テレビ系）・『俺の家の話』（TBS系）・『大恋愛～僕を忘れる君と』（TBS系）・『リバース』（TBS系）・『SPEC』シリーズ全3作品（TBS系）・『BOSS』（2009年）（フジテレビ系）・『ライアーゲーム』（フジテレビ系）

●藤木直人・『母になる』（日本テレビ系）・『ホタルノヒカリ』ほか全2作品（日本テレビ系）・『ギャルサー』（日本テレビ系）・『ナースのお仕事3』（フジテレビ系）・『姉ちゃんの恋人』（カンテレ・フジテレビ系）

●名作ドラマ特集・『恋はDeepに』（日本テレビ系）・『3年A組 ―今から皆さんは、人質です』（日本テレビ系）・『デスノート』（日本テレビ系）・『ドン★キホーテ』（日本テレビ系）※初配信・『サイコメトラーEIJI』ほか全3作品（日本テレビ系）※一部初配信・『青島くんはいじわる』（テレビ朝日系）・『Destiny』（テレビ朝日系）・『東京タワー』（テレビ朝日系）・『消えた初恋』（テレビ朝日系）・『灰色の虹』（テレビ朝日系）※初配信・『御上先生』（TBS系）・『SPECサーガ完結篇「SICK'S 覇乃抄」』（TBS系）※初配信・『コウノドリ』（2015年）ほか全2作品（TBS系）・『おやじの背中』（TBS系）※初配信・『君が教えてくれたこと』（TBS系）※初配信・『夫の家庭を壊すまで』（テレ東系）・『夫を社会的に抹殺する5つの方法』ほか全2作品（テレ東系）・『復讐の未亡人』（テレ東系）・『珈琲いかがでしょう』（テレ東系）・『来世ではちゃんとします』ほか全4作品（テレ東系）・『やんごとなき一族』（フジテレビ系）・『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）・『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）・『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系）・『素晴らしきかな人生』（フジテレビ系）※初配信・『バツイチがモテるなんて聞いてません』（MBS）・『サレタガワのブルー』（MBS）・『初情事まであと1時間』（MBS）・『素晴らしき哉、先生！』（ABC）・『日曜の夜ぐらいは…』（ABC）・『マリーミー！』（ABC）・『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）・『ウソ婚』（カンテレ・フジテレビ系）・『CRISIS』（カンテレ・フジテレビ系）・『極主夫道』（読売テレビ・日本テレビ系）・『シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。』（読売テレビ・日本テレビ系）・『探偵が早すぎる』（読売テレビ・日本テレビ系）

