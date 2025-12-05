¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¥Ë¥ã¥ó¥³²½¤·¤¿ÎÐÃ«¡õÇú¹ë¡õ¹ì¤¬¥Ë¥ã¥ó¤È¤âÂç¤¤Ê¥½¥Õ¥Ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤è¤ê¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ¥Ë¥ã¥ó¤È¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥í¥¢¥«¥Ë¥ã¥ó¥³ ÎÐÃ«¡õÇú¹ë¡õ¹ì ¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¥³¥»¥Ã¥È¡ÚÆÃÅµ¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡Û¡×(15,070±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ¥Ë¥ã¥ó¤È¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥í¥¢¥«¥Ë¥ã¥ó¥³ ÎÐÃ«¡õÇú¹ë¡õ¹ì ¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¥³¥»¥Ã¥È¡ÚÆÃÅµ¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡Û¡×(15,070±ß)
MEGA CAT PROJECT¤¬5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£TV¥¢¥Ë¥á¤âFINALSEASON¤ò·Þ¤¨ºÇ¹âÄ¬¤Î¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤è¤ê¥Ë¥ã¥ó¥³²½¤·¤¿¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¥Ë¥ã¥ó¥³¡Ù¤¬¤Ë¤ã¡¼¤ó¤È¤âÂç¤¤Ê¥½¥Õ¥Ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÂçÊÑ²½¡£
¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤âÂ¸ºß´¶¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥ê¥ª¤ÇÂ·¤¨¤ë¤Î¤â¥è¥·¡ª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ò¥í¥¢¥«¥Ë¥ã¥ó¥³No£±¡õNo2¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤ë¤Î¤â¥è¥·¡ª¤Ê¥×¥ë¥¹¥¦¥ë¥È¥é¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥È¥¢¡¢TOHO animation STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¥·¡¼¥ë¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
