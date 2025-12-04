冬本番前に知りたい！【ナゴンスタンス】に学ぶ“着ぶくれしないアウターコーデ術”

防寒が大事になる冬は着ぶくれが悩みの種になります。おしゃれ見えと機能性を兼ね備えた新コーディネートはもっさりした印象を遠ざけてくれます。2018年にスタートした【någonstans（ナゴンスタンス）】は今のおしゃれマインドにぴったりのブランド。2025-26年秋冬コレクションをお手本に、着ぶくれしないアウターコーデのコツを押さえていきましょう。

ホワイトを活かして清らかムードに

någonstans 2025 Fall & Winter コレクション

ダークトーンが増えて、殺風景に見えがちな冬の装いに、ホワイトは清らかでピュアな雰囲気を持ち込んでくれます。ウインタールックから重たいイメージをそぐうえで、ホワイトはキーカラーと言えます。素材を変えれば、白でまとめたルックの奥行きが深まります。

ふわふわした量感のパッファーアウターを主役アイテムに据えました。トップスやスカートも白でまとめて、雪をまとったかのよう。一方、スカートはしなやかに揺れ動き、上下の食い違いを印象づけました。カラフルなスニーカーが差し色効果を発揮しています。

つやめきアウターで華やかカジュアル

någonstans 2025 Fall & Winter コレクション

つややかな素材感はウインタールックに明るさを呼び込みます。暗く沈んだ見え具合になりやすい真冬コーディネートにまばゆさを加える妙手です。カジュアルな印象の防寒アウターも一気にグラマラス見え。かさばって見えがちなダウン系アウターにも、軽やかで上品な表情が寄り添います。

ゴールドのようなきらびやかさを帯びたつやめきアウターがルックの主役です。ゴージャスでポジティブなムードを全体にまとわせています。赤のオールインワンで鮮やかにコーディネート。バラクラバは赤ずきん風で愛らしさをプラスし、足元にはグリーンを迎えて全体に華やかさを添えました。

ミリタリーをカラフルにレイヤード

någonstans 2025 Fall & Winter コレクション

ポケットが多く、タフに着こなしやすいミリタリーウエアは冬ルックに好都合です。近ごろは武骨さを遠ざけ、エレガントな見え具合のタイプが増えてきました。ロングトレンドになっている「屈しない女性」のキャラクターをまとえる点でも今年流といえます。

ミリタリーテイストのアウターはビッグポケットが目を引きます。シャイニーなグリーンの質感が冬ルックにさわやかさを添えました。さらにブルーとのレイヤードでクールな着映えに。トラックパンツの上から白系スカートを重ねてボトムスもレイヤード。イエローのバックパックで明るいマルチカラーの装いに仕上げています。

長短レイヤードですっきり見せ

någonstans 2025 Fall & Winter コレクション

のっぺりして見えがちな冬ルックにめりはりを加えるには、丈感の違いを引き出すスタイリングが役に立ちます。短い着丈のウエアと、もっと長い着丈のアイテムをレイヤード。自然な落ち感を醸し出しやすい着こなし技です。

白いショートパンツに、ロング丈のライトブラウン系コートを重ねました。パンツとコートの間で裾の高さが大きくずれていて、長短レイヤードが際立っています。足元にソックスを配したのは、丈違いに祖先を呼び込むテクニック。トップスの襟や袖先をあふれさせて、コートにくるまれるような見え方を避けているのも上手なアレンジです。

ジレでレイヤードと温度調節

någonstans 2025 Fall & Winter コレクション



脱ぎ着の楽なジレ（ベスト）は細やかな温度調節に向くので、冬から春に重宝します。襟や袖を臆さないから、レイヤードに使いやすいのもジレのいいところ。トップスやアウターと色をずらせば、マルチカラーの装いに。アウターの上からジレを重ねるレイヤードも提案されています。

淡いブルーの長袖ニットウエアに、ヴィヴィッドな赤のジレを重ねました。ぬくもりを帯びたジレの風合いがルック全体をハートウォーミングなムードに導いています。濃いブルーのニットパンツをウォーターカラーのブーツイン。トーンが異なるブルーと、赤いジレとの響き合いがルックを弾ませています。

「雪山」から着想、冬ルックをプレイフルに 「ナゴンスタンス」からの新提案

någonstans 2025 Fall & Winter コレクション

「ナゴンスタンス」はスウェーデン語で「どこかへ…」「ある時」を意味する言葉です。人生を豊かにするには自分だけの「どこか」を見つけ、思いきり楽しむことが大切、という想いが込められています。

2025-26年秋冬コレクションのテーマは「雪山」。ディレクターの植田みずき氏が雪山登山をした際の経験から着想を得ています。ニットドレスやボディースーツ、トラウザー、ダウンアウターなど、多彩なウエアを提案。全体にプレイフルなムードが漂っています。

ウインターコーディネートを新鮮に整えるには、これまでの常識を少しだけ踏み越えるようなアレンジが大事です。防寒を意識しすぎて、もこもこにかさばらせたり、単調なダークトーンでまとめたりといったありがちな失敗を避けて、今回の各ルックが示すような一工夫を取り入れれば、冬ルックが見違えるように。冬本番はこれからだから、今のうちから自分好みのスタイリングを練り上げていきましょう。

ファッションジャーナリスト 宮田理江