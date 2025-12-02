NY株式1日（NY時間12:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　47472.19（-244.23　-0.51%）
ナスダック　　　23308.78（-56.91　-0.25%）
CME日経平均先物　49585（大証終比：+285　+0.58%）

欧州株式1日終値
英FT100　 9702.53（-17.98　-0.18%）
独DAX　 23589.44（-247.35　-1.04%）
仏CAC40　 8097.00（-25.71　-0.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.535（+0.045）
10年債　 　4.090（+0.077）
30年債　 　4.743（+0.080）
期待インフレ率　 　2.254（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.751（+0.062）
英　国　　4.481（+0.041）
カナダ　　3.219（+0.071）
豪　州　　4.554（+0.040）
日　本　　1.865（+0.059）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.33（+0.78　+1.33%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4258.50（+3.60　+0.08%）

ビットコイン（ドル）
84544.00（-6632.49　-7.27%）
（円建・参考値）
1313万2220円（-1030225　-7.27%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ