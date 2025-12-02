ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２４４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式1日（NY時間12:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 47472.19（-244.23 -0.51%）
ナスダック 23308.78（-56.91 -0.25%）
CME日経平均先物 49585（大証終比：+285 +0.58%）
欧州株式1日終値
英FT100 9702.53（-17.98 -0.18%）
独DAX 23589.44（-247.35 -1.04%）
仏CAC40 8097.00（-25.71 -0.32%）
米国債利回り
2年債 3.535（+0.045）
10年債 4.090（+0.077）
30年債 4.743（+0.080）
期待インフレ率 2.254（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.751（+0.062）
英 国 4.481（+0.041）
カナダ 3.219（+0.071）
豪 州 4.554（+0.040）
日 本 1.865（+0.059）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.33（+0.78 +1.33%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4258.50（+3.60 +0.08%）
ビットコイン（ドル）
84544.00（-6632.49 -7.27%）
（円建・参考値）
1313万2220円（-1030225 -7.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47472.19（-244.23 -0.51%）
ナスダック 23308.78（-56.91 -0.25%）
CME日経平均先物 49585（大証終比：+285 +0.58%）
欧州株式1日終値
英FT100 9702.53（-17.98 -0.18%）
独DAX 23589.44（-247.35 -1.04%）
仏CAC40 8097.00（-25.71 -0.32%）
米国債利回り
2年債 3.535（+0.045）
10年債 4.090（+0.077）
30年債 4.743（+0.080）
期待インフレ率 2.254（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.751（+0.062）
英 国 4.481（+0.041）
カナダ 3.219（+0.071）
豪 州 4.554（+0.040）
日 本 1.865（+0.059）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.33（+0.78 +1.33%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4258.50（+3.60 +0.08%）
ビットコイン（ドル）
84544.00（-6632.49 -7.27%）
（円建・参考値）
1313万2220円（-1030225 -7.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ