B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、電子チケットとオリジナルグッズを詰めた福袋「サーティワン福袋2026」全2種類を2026年1月1日から店頭で販売。12月9日午前10時からモバイルオーダーで予約受付を開始します。

【画像】「か、かわいすぎる！」 サーティワンの福袋“中身”を全部見る！

同商品は、3500円（以下、税込み）と2500円の福袋がラインアップされています。

3500円の福袋には、人気フレーバー「ポッピングシャワー」をモチーフにした「オリジナルキッチンタイマー」、同じく人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」がカップに入ったデザインの「カップ型キーホルダー」、「電子チケット500円券（7枚）」（計3500円分）が封入。

2500円の福袋は、「ポッピングシャワー」をモチーフにした「コーン型キーホルダー」、「ラブポーションサーティワン」をすくったスプーンがデザインされた「ラバーヘアクリップ」、「ポッピングシャワー」と「ラブポーションサーティワン」デザインの「マルチシリコーンバンド（2種）」、「電子チケット500円券（5枚）」（計2500円分）がセットになっています。

電子チケットは、モバイルオーダーの場合1回の会計につき1枚、店頭では1回の会計で複数枚利用できます。有効期間は2026年1月1日から6月30日まで。

モバイルオーダー予約の受付は12月29日午後8時まで。受け取り期間は2026年1月1日から同月7日。また、店舗販売も2026年1月1日から実施されます。

数量限定のため、なくなり次第終了です。