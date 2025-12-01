サーティワンの「2026年福袋」は2種類　ポッピングシャワー型タイマーなどオリジナルグッズが激カワ

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社は12月1日、2026年の福袋情報を解禁しました。今年は「3500円」と「2500円」の2種類が登場。どちらも販売価格と同額の「スマホ限定500円チケット」に加え、福袋限定のかわいいオリジナルグッズが付いてくる、ファンにはたまらない内容となっています。

予約はモバイルオーダーでのみ受付。12月9日午前10時からスタートします。

■ 3500円福袋は実用的＆キュートなキッチンタイマー付き

「3500円福袋」には、計3500円分（500円券×7枚）のスマホ限定チケットに加え、人気フレーバー「ポッピングシャワー」のアイスクリームをモチーフにした「オリジナルキッチンタイマー」が同梱。マグネット付きなので冷蔵庫にピタッと貼り付けられます。

さらに「ラブポーションサーティワン」がカップに入ったデザインの「カップ型キーホルダー」も。ピンクのスプーンまで再現された細かい作りが魅力です。

■ 2500円福袋は身につけたくなる小物セット

一方の「2500円福袋」には、計2500円分（500円券×5枚）のスマホ限定チケットに加え、コーンに乗った「ポッピングシャワー」デザインの「コーン型キーホルダー」、スプーンですくった「ラブポーションサーティワン」モチーフの「ラバーヘアクリップ」、お菓子の袋留めやコード整理に便利な「マルチシリコーンバンド」がセット。

いずれもここでしか手に入らないグッズで、サーティワンファン必見の内容です。

■ 予約はモバイルオーダーのみ

「3500円福袋」「2500円福袋」いずれもモバイルオーダーでの予約のみで、12月9日10時から12月29日20時まで受け付け。商品は2026年1月1日から7日の間に、店頭で受け取り可能となっています。

また、2026年1月1日より店頭販売もあるとのことです。なお、チケットの有効期間は2026年1月1日から6月30日までです。

