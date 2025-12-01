¾ï²Æ¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥°¥¢¥à¤òJAL¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡Ö¼ê·Ú¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¡×³Ú¤·¤à
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Î¥°¥¢¥àÀþ¤¬º£Ç¯¡¢½¢¹Ò¤«¤é55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë2020Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢JAL¤Ï¤³¤Î55¼þÇ¯¤òÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JAL¤¬¥°¥¢¥à¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëËüÇî¤¬Âçºå¤Ç³«¤«¤ì¤¿1970Ç¯¡£10·î1Æü¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿Åìµþ/±©ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤ÏÅö»þ¡¢DC-8·¿µ¡¤Ç½µ3±ýÉü¤Î±¿¹Ò¤À¤Ã¤¿¡£1978Ç¯5·î22Æü¤Ë¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Î³«¹Á¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÅìµþ/À®ÅÄÈ¯Ãå¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747-400·¿µ¡¤ä777·¿µ¡¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿µ¡¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂçºåÀþ¤äÌ¾¸Å²°Àþ¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÅìµþ/À®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤ÏËèÆü1±ýÉü¡£µ¡ºà¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹24ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹175ÀÊ¤Î·×199ÀÊ»ÅÍÍ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°767-300ER¤À¡£±ýÏ©¤ÎJL941ÊØ¤ÏÅìµþ/À®ÅÄ¤ò¸áÁ°10Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¥°¥¢¥à¤Ë¤Ï¸á¸å2»þ35Ê¬¤ËÅþÃå¡£ÉüÏ©¤ÎJL942ÊØ¤Ï¡¢¥°¥¢¥à¤ò¸á¸å4»þ35Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¤Ë¤Ï¸á¸å7»þ25Ê¬¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£¸áÁ°È¯¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄ«Áá¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ¿´ÊýÌÌ¤«¤é¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£1¡Á2Çñ¤ÎÃ»¤¤Î¹Äø¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¡£
[caption id="attachment_356184" align="alignnone" width="900"] ¢¥JAL¤¬Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°767-300ER·¿µ¡[/caption]
¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¤È¥°¥¢¥à¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤¬Åìµþ/À®ÅÄÀþ¤ò1ÆüºÇÂç3±ýÉü¡¢Åìµþ/±©ÅÄÀþ¤òËèÆü1±ýÉü±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó3»þ´ÖÈ¾¤Ç¹Ô¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ê¥¾¡¼¥È
¥°¥¢¥à¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¡£µ¡Æâ¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò¸«½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥°¥¢¥à¤¬Â°¤¹¤ë¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ÎÅç¡¹¤¬´ã²¼¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜ¤È¸½ÃÏ¤Î»þº¹¤Ï1»þ´Ö¡Ê¥°¥¢¥à¤ÎÊý¤¬1»þ´Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¤ÇÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¾®¤µ¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ¯ÇÛÁØ¤ä»ÒÏ¢¤ìµÒ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Î¹¹ÔÀè¤È¸À¤¨¤ë¡£
[caption id="attachment_356232" align="alignnone" width="900"] ¢¥Åìµþ/À®ÅÄÈ¯¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹µ¡Æâ¿©¤Î°ìÎã[/caption]
55¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¥°¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤à
½¢¹Ò55¼þÇ¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£JAL¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¹Ò¶õ·ô¤òÍ½Ìó¤·¡ÊÊÒÆ»¤À¤±¤Ç¤âOK¡Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç³Æ¼ïÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
[caption id="attachment_356194" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î°ì¤Ä ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥¯¥é¥Ö ¥°¥¢¥à¡ÊPIC¥°¥¢¥à¡Ë[/caption]
¥°¥¢¥à¿ï°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¦¥¿¥â¥óÃÏ¶è¤Î°ì³Ñ¤ËÎ©¤Ä¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥¯¥é¥Ö ¥°¥¢¥à¡ÊPIC¥°¥¢¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢Æü·Ï¤Î¥±¥ó¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥±¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´777¼¼¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¾¡¼¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ëÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó2¸ÄÊ¬¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¤¬ËÉÙ¡£Ç®ÂÓµû¤È±Ë¤²¤ë¥×¡¼¥ë¤ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÉÇñ¼Ô¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
10·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÁÏºî¥Á¥ã¥â¥íÎÁÍý¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥¢¥àÅç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó&¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍÎÁ¤À¤¬¡¢µÒÀÊ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¸ø±é¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
[caption id="attachment_356198" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î°ì¤Ä THE TSUBAKI TOWER¡Ê¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼¡Ë[/caption]
¥±¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥ÈHD¤Ï¥°¥¢¥àÅçÆâ¤ÇPIC¥°¥¢¥à¤Î¤Û¤«¡¢THE TSUBAKI TOWER¡Ê¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥³¡¼¡¦¥°¥¢¥à¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó ¥°¥¢¥à ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ¥°¥¢¥à¡¢¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥é¥°¡¼¥Ê¡¦¥°¥¢¥à¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Î5¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬JAL¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[caption id="attachment_356196" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼Æâ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥«¥µ ¥ª¥»¥¢¥Î¡×[/caption]
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý6¸®¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤³¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄ«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤½¤ì¤¾¤ìÆÃ¿§¤Î¤¢¤ëÄ«¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ôÆüÂÚºß¤¹¤ë¤Ê¤éËèÄ«°Û¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
[caption id="attachment_356195" align="alignnone" width="900"] ¢¥¡Ö¥«¥µ ¥ª¥»¥¢¥Î¡×¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§[/caption]
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥°¥¢¥àÅçÆâ¤ÇºÇ¾åµé¤òëð¤¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼¡£¥°¥¢¥à¤Î³¤Äì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¡Ö¥«¥µ ¥ª¥»¥¢¥Î¡×¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£Ç¼Æ¦¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢Ì£Á¹½Á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[caption id="attachment_356197" align="alignnone" width="900"] ¢¥¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥³¡¼¡¦¥°¥¢¥àÆâ¤Î¥¹¥Ñ ¥¢¥æ¥¢¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢60Ê¬°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤Ç¥°¥¢¥àÀ½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë[/caption]
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤ªÆÀ¤Ë
¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥É¥ó¥¡É¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëDON DON DONKI¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£11,094Ê¿ÊÆ¤Î¹Âç¤ÊÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Î¿©ÎÁÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢¥°¥¢¥àÅÚ»º¡¢¥í¡¼¥«¥ë¿§¤Î¤¢¤ëÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¦¡£¥°¥¢¥à¶õ¹Á¤Ë¤â¶á¤¯¡¢µ¢¹ñÁ°¤ÎºÇ¸å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£Çã¤¤ÊªµÒÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó25¡ó¤¬´Ú¹ñ¿Í¡¢Ìó17¡ó¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï2024Ç¯4·î¤À¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÅ¹Æâ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Î¾¦ÉÊ¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¡¢Å¹ÆâÁõ¾þ¤äÇä¤ê¾ì¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
DON DON DONKI¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥â¥óÃÏ¶è¤Î¼ç¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ò½ä¤ë¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬¸áÁ°10»þÂæ¤«¤é¸á¸å9»þÂæ¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹¥É¾¤Î¤¿¤áº£¸å¤âÌµÎÁ±¿¹Ô¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¹Á¤Ø¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢PIC¥°¥¢¥à¤«¤é¤ÎÌµÎÁÄ¾¹Ô¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥¹ÌÌ¤Ï°Â¿´¤À¡£
JAL¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤¬80ÊÆ¥É¥ë°Ê¾å¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡Ê³ä°ú¾å¸Â30¥É¥ë¤Þ¤Ç¡Ë¡¢80¥É¥ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÄÌ¾ï5ÊÆ¥É¥ë¤Î¶õ¹Á¥·¥ã¥È¥ë¤âÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬10¡ó°ú¤¡¢¥Ï¡¼¥Ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬1Æü°Ê¾å¤ÎÍ½Ìó¤Ç±äÄ¹ÎÁ¶âºÇÂç6»þ´ÖÊ¬ÌµÎÁ¤Ê¤É¡¢ÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£JAL¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î¥°¥¢¥àÀþ¤Ï¡¢³èÆ°Åª¤Ê¹âÎð¼ÔÁØ¤ò»Ø¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿50Âå°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤·¡¢¡ÖìÔÂô¤Ê¥°¥¢¥à¤ò¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÏÆ±Ç¯9·î25Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£¡Ê¼èºà¶¨ÎÏ¡§JAL¡Ë
[caption id="attachment_356185" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°767-300ER¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡ÖJAL SKY SUITE ¶¡×[/caption]
[caption id="attachment_356188" align="alignnone" width="900"] ¢¥Åìµþ/À®ÅÄÈ¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹µ¡Æâ¿©¤Î°ìÎã¡ÊÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë[/caption]
[caption id="attachment_356187" align="alignnone" width="900"] ¢¥Åìµþ/À®ÅÄÈ¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹µ¡Æâ¿©¤Î°ìÎã¡ÊÏÂ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë[/caption]
[caption id="attachment_356202" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥°¥¢¥à¶õ¹Á¤Î¶¦ÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖLSG Sagan Bisita Lounge¡×[/caption]
[caption id="attachment_356203" align="alignnone" width="900"] ¢¥LSG Sagan Bisita LoungeÆâ¤Î°ì³Ñ¤ÏJALÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤äJAL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë[/caption]