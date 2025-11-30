２０２２年北京五輪で銀メダルを獲得したカーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美が、冬服ドライブコーデを披露した。

３０日までに更新した自身のインスタグラムで「Ｈａｐｐｙ ＠ｍｉｚｕｎｏｊｐ Ｌｉｆｅ ｉｎ Ｃｕｒｌｉｎｇ Ｃｉｔｙ Ｋｉｔａｍｉ」と書き出し、「雪こそ降ってはいないけど、朝晩の空気は完全に冬の北海道北見市。澄み渡りすぎて深呼吸すると鼻の奥が痛くなるほどです。」と、冬の北海道の厳しい寒さを表現した。

さらに「帰国してからいろんなことがありましたが、それはまたいつかまとめてご報告。 取り急ぎご報告したいのは、今期もミズノのフリースがとてもかわいくて、新しい形のニット帽もかわいいということです。」とつづり、黒いニット帽にベージュ色のフリースを着用した冬服コーデを披露した。

続けて「かわいものから無くなっていくのが世の摂理、お早めに」（）とつづって締めた。

この投稿には「オールドミズノいいですね！」「ミズノさんのニット帽可愛い」「ニットキャップお似合いです」「フリースとニット帽、かわいい！」「可愛すぎですよ！」「美しい！」「ちなみちゃん可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。