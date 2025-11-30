20歳MF谷川萌々子は4度目先発で堂々の1G1Aも「まだチームの中心になれていない」、なでしこJで誓うさらなる成長

20歳MF谷川萌々子は4度目先発で堂々の1G1Aも「まだチームの中心になれていない」、なでしこJで誓うさらなる成長