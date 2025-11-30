セリエA 25/26の第13節 ユベントスとカリアリの試合が、11月30日02:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジェンナーロ・ボレッリ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。カリアリのマルコ・パレストラ（DF）のアシストからセバスティアーノ・エスポジト（FW）がゴールを決めてカリアリが先制。

しかし、27分ユベントスが同点に追いつく。ケフレン・テュラム（MF）のアシストからケナン・ユルディズ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

31分、ユベントスが選手交代を行う。ドゥシャン・ブラホビッチ（FW）に代わりジョナサン・デービッド（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分ユベントスが逆転。ピエール・カルル（DF）のアシストからケナン・ユルディズ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。ユベントスが2-1で勝利した。

なお、ユベントスは83分にアンドレア・カンビアーゾ（DF）に、またカリアリは39分にアダム・オベルト（DF）、63分にマイケル・フォロルンショ（MF）、81分にマッティア・フェリシ（FW）、82分にマッテオ・プラティ（MF）、90+3分にアレッサンドロ・デイオラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 04:00:47 更新