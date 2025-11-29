これ一つでiPhoneの動画視聴、超快適。完成した僕の「ながら観」環境を見てください
MOFTのあるなしで、QOLが変わります。
ほんと、そのくらい僕のiPhoneライフで重要なポジションになってしまったツールがあるんです。
これ。MOFTのスマホスタンドなのですが、コイツ本当に便利なの！ しかも今、20％OFFになっているから、全iPhoneユーザーにおすすめしたいレベル。
だって、これひとつで、iPhoneの動画視聴、めちゃくちゃ快適になるんですもの。
2つの高さ、自由自在の角度でiPhoneをスイートスポットへ
これ、いわゆる「MagSafeでiPhoneにくっつくよスタンド」なのですが、ポイントは薄さと自由な変形力。
まず、折りたたみ時はハッピーターンくらいの厚みしかありません。それでいてかなり磁力は強力でガッチリくっついてくれます。
そして、ヒンジでの角度調整が本当に多彩なの！
自分の好きな角度でどっしりとiPhoneを立たせられますし、脚部を三角形に展開させることで、もう1段階変形。トップ画像のように「高さ」を稼ぐことができるんです。
この「高さ」がキモ。デスクに置いた時に絶妙な高さになってくれて、ノートPCの横に置いてのながら視聴が本当に快適。
自宅でも、外出時でも、もうこれ無いと生きていけないレベルで依存しています。「高さ」ってこんなにも見やすさに直結するものだったんだなぁ。
ちなみに、カード収納の無いスタンド特化モデルは5000円を切っています。お好きな方をどうぞ。
MOFT スマホスタンド MagSafe対応 七変化マルチスタンド
4,624円
Amazonで見るPR
MOFT スマホスタンド 8-in-1多機能スタンド カードケース付き MagSafe対応
5,424円
Amazonで見るPR
