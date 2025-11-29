なぜドジャースではなくソフトバンクに？ “怪物”徐若熙が日米23球団の争奪戦で決断した背景にあった「福岡への秘密裏ツアー」
台湾球界を代表する右腕となった徐。彼が日本行きを選んだワケは？(C)Getty Images
日米で展開された“大争奪戦”を制した。現地時間11月28日、台湾のニュースメディア『ET Today』は、台湾プロ野球・味全ドラゴンズに所属していた徐若熙が、ソフトバンクと契約合意したと報道した。
現在24歳の怪物右腕のポテンシャルは、“超”が付くほど特大だ。プロ入り2年目の2020年に右肘クリーニング手術を受け、22年には右肘靱帯修復手術を執行するなど度重なる故障に悩まされてきたが、直近2年間は才能が開花。2025年シーズンは19試合に先発して5勝7敗と負け越したものの、キャリアハイの114イニングを消化。防御率2.05、WHIP0.81と抜群の安定感を誇った。
最速158キロの4シームに加え、フォーク、カーブ、スライダーを自在に操る本格派右腕は、今オフに海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請。日米両球界から関心が強まっていた。あくまで台湾メディアの報道によるものだが、獲得を模索した球団の数は、日米両球界合わせて23球団にのぼったという。MLBからはワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースも獲得に動いたとされている。
もっとも、現在24歳の徐がメジャーリーグ移籍を果たす場合には、「国際アマチュア選手」となる。そのため、契約範囲は総額500万ドル（約7億2500万円）以下のマイナー契約しか保証されず、NPB球団が「有利」とされていた。
そうした中でソフトバンクは見事に他球団を出し抜いた。『ET Today』は「徐本人がMLBよりも日本でのステップアップを重視していた」と報じた上で、「ソフトバンクは争奪戦において並外れた誠意を示した」と指摘。怪物を口説き落とした背景を伝えた。
「ソフトバンクは福岡への秘密裏のツアーを手配し、球団施設の全てを見学させただけでなく、球団の会長で、レジェンドである王貞治氏自らが会食に招待。その後、城島健司CBOが幾度か台湾を訪れ、説得に成功した」
日本での成功を夢見ていたという若武者に「誠意」を示して、信頼を勝ち得たソフトバンク。いわゆる「25歳ルール」の壁があったにせよ、ドジャースも参戦した世界規模の争奪戦を制した価値は計り知れない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]