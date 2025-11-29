なぜドジャースではなくソフトバンクに？ “怪物”徐若熙が日米23球団の争奪戦で決断した背景にあった「福岡への秘密裏ツアー」

台湾球界を代表する右腕となった徐。彼が日本行きを選んだワケは？(C)Getty Images

日米で展開された“大争奪戦”を制した。現地時間11月28日、台湾のニュースメディア『ET Today』は、台湾プロ野球・味全ドラゴンズに所属していた徐若熙が、ソフトバンクと契約合意したと報道した。

【動画】日本球界で異彩を放つか 台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーン

現在24歳の怪物右腕のポテンシャルは、“超”が付くほど特大だ。プロ入り2年目の2020年に右肘クリーニング手術を受け、22年には右肘靱帯修復手術を執行するなど度重なる故障に悩まされてきたが、直近2年間は才能が開花。2025年シーズンは19試合に先発して5勝7敗と負け越したものの、キャリアハイの114イニングを消化。防御率2.05、WHIP0.81と抜群の安定感を誇った。

最速158キロの4シームに加え、フォーク、カーブ、スライダーを自在に操る本格派右腕は、今オフに海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請。日米両球界から関心が強まっていた。あくまで台湾メディアの報道によるものだが、獲得を模索した球団の数は、日米両球界合わせて23球団にのぼったという。MLBからはワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースも獲得に動いたとされている。

もっとも、現在24歳の徐がメジャーリーグ移籍を果たす場合には、「国際アマチュア選手」となる。そのため、契約範囲は総額500万ドル（約7億2500万円）以下のマイナー契約しか保証されず、NPB球団が「有利」とされていた。