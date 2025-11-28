¡Ö¤ª¤³¤á·ôÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÇÀ¿å¾Ê¤¬ÀâÌÀ²ñ¼Â»Ü¤Ø ¡ÖÀÇ¶â¤Ç¤ª¤³¤á·ôÇÛ¤ë¤È¡¢È¯¹Ô2ÃÄÂÎ¤ËÍø±×½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×µ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤ËÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÅú¤¨¤Ï
¡¡ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤«¤éÇÀ¿å¾Ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤òÍè½µ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¼«ÂÎ¤¬¤ª¤³¤á·ô¤òºþ¤Ã¤ÆÇÛ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤ª¤³¤á·ô¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò³È½¼¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡¢»æ¼«ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬¿·¤·¤¤·ô¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ÎÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤É½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡¢Á´¹ñÊÆ¹òÈÎÇä»ö¶È¶¦ºÑ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÁ´ÊÆÈÎ¡Ë¤ÈÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÁ´ÇÀ¡Ë¤Î2ÃÄÂÎ¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1Ëç500±ß¤Ç440±ßÊ¬¤Î¤ªÊÆ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ç¤¤ë¡£º¹³Û¤Î60±ß¤Ï°õºþÂå¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡ÖÀÇ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤³¤á·ôÈ¯¹Ô2ÃÄÂÎ¤ËÍø±×¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤ÎÀ¯ºö¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤ä¤ë¤«¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÅÅ»ÒÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ïº£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ËÁá¤á¤Ë»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2ÃÄÂÎ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤á·ô¤Ï2ÃÄÂÎ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¦¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¼«Í³¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¼Ô¤¬¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎºÝ¤ÏÅ¾ÇäÂÐºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢Æâ¡¹¤ÇµÍ¤á¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀÚ¤ÊÀÇ¶â¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«°ã¤Ã¤¿»È¤¤Æ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤òÆâ¡¹¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
