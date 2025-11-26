Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

人気家電ブランド「ブラウン」の電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」も、49％オフの5,980円で販売中です。

ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】 Braun \5,980 （2025/11/26 11:43時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

電動歯ブラシ初心者も使いやすいモデルがAmazonブラックフライデーならお得

↑手磨きに比べて歯垢除去力99.7UP。

必須機能が詰まっており、電動歯ブラシ初心者におすすめなモデル「オーラルB iO2S」。コンパクトな丸型ブラシと独自の丸型回転により、たった2分で歯科クリーニング後のような磨き上がりをうたいます。手磨きと比較して、歯垢除去力はなんと99.7％UPとのこと。

選べるモードは「標準クリーン」と「やわらかクリーン」の2つ。歯に当てる力が強すぎたときには自動で減速してランプで教えてくれる押しつけ防止センサーや、2分間で口の中全体を磨けるよう30秒ごとに振動するタイマーも搭載されています。ボタンを押すだけで歯磨きを始められるので、電動歯ブラシを初めて使う方でも取り入れやすそうです。

ブラウンの電動歯ブラシをほぼ半額で買うならAmazon！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

