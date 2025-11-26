人気配信者・たぬかなが、11月25日、自身のXを更新し、結婚していたことを公表。生配信では4年前に結婚していたことを告白し、反響を呼んでいる。

「この日、たぬかなさんは《結婚してました》とつづり、2枚のウェディングフォトを添付。1枚めは純白のエレガントなウェディングドレス姿で新郎と寄り添う1枚、2枚めはワインカラーの豪華なドレスでたたずむ1枚でした。たぬかなさんの配信の発言によると、4年前に入籍していたとのことです」（芸能記者）

隣に立つ夫の顔は、黒いボカシが入れられており、完全非公開。『今まで隠してすまん』という言葉どおり、家族のプライバシーを最優先にした判断が伝わってくるが、なにより注目を集めたのは夫の身長だ。

たぬかなの身長は公称152センチ。隣の夫の肩はそれより10センチ以上高いことから、かなりの高身長であるようだ。“身長” が話題になる理由は、もちろん2022年2月の炎上騒動が起因している。

「『Mildom』というプラットフォームで深夜の配信をしていた際のことでした。その日はバレンタインデーの雑談で、視聴者はわずか30人程度。

たぬかなさんはUber Eatsの配達員に連絡先を聞かれて困ったという話から、その配達員が165センチほどだったため、『165はちっちゃいですね。ダメですね。170ないと、正直、人権ないんで。170センチない方は『俺って人権ないんだ』って思いながら生きていってください』と話したのです」（同）

この毒舌に、当時配信に参加していたプロeスポーツチームのスタッフも特に異議を唱えなかったが、これが切り取られてSNS上で炎上。殺害予告が大量に届き、チームからも契約を解除された。

「2023年4月配信の『東洋経済オンライン』のインタビューによると、その後、たぬかなさんは銭湯の脱衣所の床にモップをかける1日3000円のバイトを始めるなどして、自信を取り戻していったと語っています。

その後、父親が危篤状態に陥り実家へ。帰省後もかかってくる脅迫電話に怯えながら、懸命の介護もかなわず父が亡くなったこと、父が生前繰り返し言っていた『しょうもない奴に負けんな』という言葉に背中を押されて配信を再開したことなどを話しています。

復活後は、別の配信プラットフォーム『Twitch』でストリーミング活動を続けています。“炎上上等” な発言の数々は、たびたび賛否を呼んでいますが、とりわけ視聴者から “男女の関係” について相談される場面が多かった印象です。

そんななか、本人がこれまで結婚を隠し続けていたことは、視聴者にとっても驚きだったようです」（同）

4年前といえば、時系列でいえば炎上騒動が起こる前のことだ。

「この結婚が、その後の炎上を乗り越える大きな支えになったのではないでしょうか。殺害予告や銭湯でのバイト、父親の介護など、さまざまな困難のなかで、夫の存在は心強かったことでしょう」（同）

結婚発表を経ても、“たぬかな節” は続くだろうか。