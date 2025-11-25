この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

トケル氏「博士になりすましているのは死んだはずのカンタロウ」―列挙される証拠に視聴者騒然

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本テレビ系ドラマ『いいこと悪いこと』第7話の放送直後、日テレドラマ考察系ユーチューバー・トケル氏がサブチャンネルで動画を公開。「博士になりすましているのは死んだはずのカンタロウである証拠」に焦点を絞って、ドラマに隠された伏線やヒントを詳細に分析した。最新話の内容を元に、特に高里省の森掲示板に隠されたIDや書き込みの符号について大胆に考察を展開している。



トケル氏は「掲示板に書き込まれる際の自動割り振りIDのアルファベットと末尾の数字が、登場人物とその順番を暗示している」と指摘。たとえば、「HTT○○1」はヒンちゃん、「NEN○○3」はニコちゃん、「KST○○7」はキングといった具合に、IDがそれぞれ登場人物の頭文字やあだ名、順番を表していると仮定する。「制作側が我々視聴者に出しているめちゃくちゃ凝ったヒント」「これ、かなり意図的なんですよね」と語り、末尾の数字が“仲良し7人組”の並び順に対応していることも見抜いた。



さらに、「博士を思わせるIDは末尾が2なのに、本来森くん（博士）は5のはず」という点から「今、博士になりすまして掲示板に書き込んでいるのはカンタロウである可能性が高い」と大胆推理。「森くん（博士）は名前を使われているだけで事件とは無関係では？もし先生だったら、事件に巻き込まれること自体違和感がある」とし、「カンタロウは刑事うつみと共謀し、生死を偽装している線が強くなってきた」と独自の見解を述べた。



また、動画後半では「森のクマさん」の歌詞や各キャラクターのニックネームがIDとどう絡むか、登場人物たちの関係がどのように複雑に錯綜しているのかにもふれつつ、「今国やトヨの動き、キングの家庭事情など、まだまだ謎や伏線が山積みだ」と視聴者からの感想・質問にも次々と答えていく姿を見せた。



最後は「皆さんのコメントが次の考察のヒントになります。違うと思った点や新たなアイデアはどしどしコメント欄に書き込んで」と締め、ドラマ終盤に向けて、考察界隈がさらに盛り上がりを見せること間違いなしだ。