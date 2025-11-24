5Ç¯ÊÝÂ¸¡¢¤·¤«¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤¨¤¤¤è¤¦¤«¤ó¡×¡£ºÒ³²¿©Âç¾Þ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
2022Ç¯¤ÎºÒ³²¿©Âç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æÂ¼²°¤Î¡Ö¤¨¤¤¤è¤¦¤«¤ó¡×¤¬24¡óOFF¤Ç2,090±ß¡£1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó100±ß¤È¡¢¥ì¥¸Á°¤ÎÍÓæ½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ý¥Á¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤¡Ö¤¨¤¤¤è¤¦¤«¤ó¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÝÂ¸¿©¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¤È¤Ï¤¤¤¨ÉáÄÌ¤ÎÍÓæ½¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡© ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸¶ºàÎÁÌ¾¡§º½Åü¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢À¸¤¢¤ó¡Ê¾®Æ¦¡Ë¡¢¿å¤¢¤á¡¢´¨Å·
¡¦¥«¥í¥ê¡¼¡§171kcal¡¿ËÜ¡Ê60g¡Ë
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¡§ÉÔ»ÈÍÑ
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§5Ç¯6¥ö·î
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Õ¥£¥ë¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¡¿°Å½ê¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Á¥ç¥³¥¿¥¤¥×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿ôÃÍ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤ÏÀ½Â¤Æü¤è¤ê5Ç¯6¥ö·î»ý¤Ã¤Æ¡¢¾ï²¹ÊÝÂ¸OK¤Ê¤È¤³¤í¡£ÉáÄÌ¤ÎÍÓæ½¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï1Ç¯¤¯¤é¤¤¤¬¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤ê171kcal¤È¡¢¤´ÈÓ100g¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤ËÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢³°½ÐÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë1¤ÄÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¡¢¤â¤·¤â¡ª¤Î¥Ô¥ó¥Á¡¦¶õÊ¢¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡© ¤Ã¤Æ¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤â¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Èó¾ï¿©¤Ë¤â´Å¤¤Êª¡§¥Ð¥Ã¥°¤Î¶ù¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤âOK¤ÊŽ¢¤è¤¦¤«¤óŽ£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬´Å¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡£Ä¹´üÊÝÂ¸¿©¤È¤¤¤¦¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤âÌ£¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸²£¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤¢¤Î¤è¤¦¤«¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ì¤ÐOK¡£
¤Ç¤¹¡£¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÓæ½¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¡£
¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ª¥ä¥Ä¤Ë¤É¤¦¤¾¡£¤¿¤À¡ÖÌ£¸«¤ò¡Ä¡×¤È°ìÅÙ¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤¢¤ó¤³¹¥¤¤ÊÌ±¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¥±¥ó¤â¤¢¤ê¡£
È÷ÃßÍÑ¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡£
