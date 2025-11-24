ChatGPT¡¢¤Þ¤ÀÊ¸¾ÏºîÀ®¤À¤±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¡© »×¹Í¤È¾ðÊó¤ò¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¿·µ¡¼´¡×
Lifehacker 2025Ç¯7·î22Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
Æ¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤ÀÌÜÉ¸¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥á¥â¡¢¤½¤·¤ÆÁý¤¨Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤é¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¾ðÊóÀ°Íý¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎChatGPT¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÀ¸À®¤À¤±¤¬³èÍÑË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»×¹Í¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¡£
¤½¤³¤Ç»î¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ChatGPT¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ü¡¼¥É¡×¤ÎºîÀ®¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ü¡¼¥É¤È¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òAI¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦AI¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤¬¡¢AI¤¬À¸À®¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ü¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¾ï¤ËÌÜÉ¸¤ò°Õ¼±¤Ç¤¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢²ñµÄ¤Ç½Ð¤¿To-Do¥ê¥¹¥È¡£¸å¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ChatGPT¤ÎMac/Windows¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢iOS¤Î¥á¥â¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²¥¤ê½ñ¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»¨Â¿¤Ê¥á¥â¤â¡¢ChatGPT¤Ë¥³¥Ô¥ÚÉÔÍ×¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿To-Do¥ê¥¹¥È¤â¡¢¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢»þ´ÖÇÛÊ¬¤òÄó°Æ¤·¤Æ¡×¤ÈÍê¤á¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°·×²è¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤¤¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÌÌÅÝ¤ÊÎÏ»Å»ö¤ÏAI¤ËÇ¤¤»¡¢ChatGPT¤ò¡Ö»×¹Í¤È¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤â¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
