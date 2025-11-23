¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë½¼ÅÅ¤ÇÈ¾±Êµ×Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥í¥¸¥¯¡¼¥ëÀ½¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖSignature Slim Solar¡Ü(K980)¡×¥ì¥Ó¥å¡¼
¥±¡¼¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ëÌµÀþ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¥«·î¤Ë1²óÅÅÃÓ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ê½¼ÅÅ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤¬2025Ç¯11·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖSignature Slim Solar¡Ü(K980)¡×¤Ï¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¼°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿ÌµÀþ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¡¢Æü¸÷¤ä¼¼Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅÃÓ¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯È¾±Êµ×Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊØÍø¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼Âµ¡¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆÃÄ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/signature-slim-solar-plus
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅµ»½Ñ¡ÖLogi LightCharge¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖK980¡×¤òÈ¯Çä
https://press.logicool.co.jp/ja-jp/k980/
K980¤ÎÈ¢¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤ÈK980¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¸¥¯¡¼¥ëÀ½ÉÊ¤é¤·¤¤¥°¥ì¡¼¤ÎÇÛ¿§¤Ç¤¹¡£K980¤ÏBluetooth°Ê³°¤Ë¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤ÎLogi Bolt USB¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÌµÀþÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Logi Bolt USB¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
K980¤Ï¥Æ¥ó¥¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇPrint Screen¥¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÀÜÂ³ÀèÀÚÂØÍÑ¤Î¥¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥¡¼¤Î¥¡¼¥Ô¥Ã¥Á(¥¡¼¤ÎÃæ¿´¤«¤éÎÙ¤Î¥¡¼¤ÎÃæ¿´¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥)¤ÏÌó18.5mm¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÏÌó4mm¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¡¼¤Î¾åÉô¤Î¤¯¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ï¥Ú¥ó¤äUSB¥á¥â¥ê¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Êª¤òÃÖ¤¯¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤Ï¤Ê¤·¡£·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¼êÁ°¤«¤é±ü¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¤µ¤¬Áý¤¹¹½Â¤¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤â¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼êÁ°Â¦¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
±üÂ¦¤Ï¡¢±ü¤«¤é¸«¤Æº¸Â¦(¼êÁ°¤«¤é¸«¤Æ±¦Â¦)¤ËÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¥ª¥Õ¤À¤ÈÀÖ¿§¡¢¥ª¥ó¤À¤ÈÎÐ¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï³ê¤ê»ß¤á¥Ñ¥Ã¥É¤¬6¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À£Ë¡¤Ï¹â¤µ142.9mm¡ßÉý430.8mm¡ß±ü¹Ô¤20.2mm¡£Insert¥¡¼¤äÊý¸þ¥¡¼¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²£Éý¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤á¤Ç¤¹¡£
½Å¤µ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç698g¡£
¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥ÕÊý¼°¤Ç¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÏÀõ¤á¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¶á¤¤ÂÇ¤Á¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÊÖ¤ê¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï³§Ìµ¡£¥¿¥¤¥×»þ¤ÎÂÇ¸°²»¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¤ÇÈ¾±Êµ×Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖSignature Slim Solar¡Ü(K980)¡×¤ÎÂÇ¸°²»¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸ - YouTube
K980¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇÄã200¥ë¥¯¥¹¤Î¾ÈÅÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥í¥¸¥¯¡¼¥ëÀ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖLogi Options¡Ü¡×¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê¤Î²èÌÌº¸²¼¤Ë¾ÈÅÙ¤¬½½Ê¬¤«ÈÝ¤«¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£200¥ë¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Î¿ä¾©¾ÈÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÌ³ºî¶È¤ò¹Ô¤¦Éô²°¤Ê¤é½½Ê¬¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢´°Á´¤Ê°Å°Ç¤Ç¤â4¥«·î´Ö»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
K980¤Ï2025Ç¯11·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÀÇ¹þ1Ëü6390±ß¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Amazon.co.jp¤Ç¤Ï1Ëü4900±ß¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp: ¥í¥¸¥¯¡¼¥ë Bluetooth ¥½¡¼¥é¡¼ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É Signature Slim Solar+ K980GR ÂÀÍÛ¸÷¤ä¼¼Æâ¾È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¶¡µë Ëþ½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç4¥ö·î´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½ ¥¡¼¥Ü¡¼¥É ¥Æ¥ó¥¡¼ ºÇÄ¹10Ç¯´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê·øÏ´¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ÆüËÜ¸ìÇÛÎó ÌµÀþ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ K980 Windows Mac Chrome iPhone iPad ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È ¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ : ²ÈÅÅ¡õ¥«¥á¥é
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FWJPJ6P7/gigazine-22