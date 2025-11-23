ËÙ¸ý¶³»Ê¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¡×¡¡9Ç¯¤Ö¤êUFCÉüµ¢Àï¤Ç´°¾¡¡ª¡Ö´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡¡ËÙ¸ý¶³»Ê¡¼¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ç³«ºÅ¡£¸µRIZIN¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡ÊATT¡Ë¤¬¡¢16Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Ç¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎMADE¡¡IN¡¡JAPAN¡É¤¬À¤³¦¤Ë¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£1R¤«¤éÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤¿¡£2R¤â¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤ò½³¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤ÆÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤¬¥À¥¦¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤éÅ´ÄÈ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°µ´¬¤Î°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏËÊ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë»î¹ç¤òÀ¸ÇÛ¿®¤·¤¿U-NEXT¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤¿¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥»¥³¥ó¥É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼êÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ½è¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ù¥ë¥È¡ª¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ï¤É¤³¤À¡ª¡©¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿´¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òUFC¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£UFC¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£