立山観光の新たな拠点！HOTEL R9 The Yard 上市

デベロップは、富山県中新川郡上市町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 上市」を2025年12月20日（土）に開業します。

斬新な外観と快適な空間を兼ね備えた、新しい宿泊スタイルを紹介します。

HOTEL R9 The Yard 上市

開業日：2025年12月20日（土）

場所：富山県中新川郡上市町正印145-1

アクセス：北陸自動車道「立山IC」より車で5分、「上市スマートIC」より車で6分／富山地方鉄道本線「新相ノ木駅」より徒歩7分

駐車場：38台（無料）

客室数：全38室

富山県内では4店舗目、上市町には初出店となる「HOTEL R9 The Yard（ホテル アールナイン ザ ヤード）」シリーズの最新施設です。

建築用コンテナモジュールを利用した独立客室は、隣室の音が気にならない高い遮音性とプライバシー確保を実現しています。

商業施設「ガイナシティ」に近接しており、滞在中の買い物や食事に便利な立地環境が魅力です。

快適さを追求した独立客室と設備

客室は「ダブルルーム（33室）」と「ツインルーム（5室）」の2タイプを用意しています。

全室にシモンズ製ベッドを導入し、良質な睡眠環境を提供します。

室内には冷凍冷蔵庫や電子レンジ、加湿空気清浄機を完備しており、長期滞在でも自宅のように快適に過ごせます。

ダブルルームにはマッサージチェアも設置されており、旅やビジネスの疲れを癒せます。

フェーズフリーな「レスキューホテル」

本施設は、平時はホテルとして機能し、有事の際には避難所等として利用できる「レスキューホテル」としての役割も担います。

デベロップと上市町は2022年1月に災害協定を締結しており、地域の防災拠点としての機能も期待されています。

コンテナモジュールは移動が可能であるため、災害時には被災地へ速やかに移設し、プライベート空間を確保した避難施設として活用されます。

観光とビジネスの拠点として

ホテルは北陸自動車道「立山IC」から車で約5分とアクセスが良好です。

立山黒部アルペンルートや、真言密宗の大本山「大岩山日石寺」などの観光地へのアクセス拠点としても最適です。

ビジネス利用はもちろん、富山の自然や文化を楽しむ観光の拠点として活用できます。

独自の快適性と防災機能を併せ持つ、新しいコンテナホテルの誕生です。

