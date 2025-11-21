TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）と本田翼のツーショットが公開され、「2人とも可愛すぎる」と話題を集めている。

【動画】「天変地異すぎる」TWICEツウィと本田翼が笑顔で交流！【動画】TWICEツウィ、スパンコールドレスで美を放つ①②③

■本田翼がTWICEツウィに釘付け！Max Maraイベントに登場

ツウィと本田は、表参道で行われているMax Mara（マックスマーラ）のポップアップストア「THE CAMEL, timeless」のプレビューイベントに参加。この会場で交流する姿がキャッチされた。

イベントのコンセプトに合わせてキャメルカラーのコートを着用したふたりはそれぞれに美しさを放ち、顔を寄せ合ってポーズを取って記念撮影。TWICEファンとして知られている本田は、ツウィとの対面に興奮を隠しきれないようで、顔をうっとりと見つめたり、あまりのかわいさに顔を隠したりして感激した様子だ。そしてふたりは談笑したりハグをしたり、仲睦まじいやりとりを繰り広げた。

本田は以前、TWICEのMOMO（モモ）ともイベントで交流したり、近藤春菜と3人でダンスチャレンジを撮影したりしていた。

SNSでは「ツウィちゃんとばっさーはやばいって」「すっご！！！」「MISAMOに続いてツウィちゃんまで！」「仲良くなってて歓喜」「ばっさーのガチガン見がめっちゃ面白い」「天変地異すぎる」「可愛すぎて尊い…」「完全にONCEで最高」「どちらもお顔が小さすぎる」と、反響を集めている。

■TWICEツウィがギフトを贈りたいのは？

また、さまざまなファッションメディアでは、ツウィへのインタビュー動画が公開に。「ポップアップストアでギフトを選ぶなら？」という質問に、ツウィは「もうすぐSANAさんの誕生日なので、SANAさんに素敵で温かいマフラーを贈りたい」と、メンバー愛を込めて答えている。