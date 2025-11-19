今回は、図々しいママ友に完全にブチ切れたエピソードを紹介します。

夜寝る時間も削って作ったのに…

「娘の通う幼稚園にKさんというママ友がいますが、Kさんはかなり図々しく、私によくお願いごとをしてくるんです。

ある日、私が娘のために作ったバッグを見たKさんは、『ウチの娘にも作ってほしい』『〇ちゃん（私の娘）とお揃いがいい』と言ってきて、『自分で作ればいいのに』と思いつつも、夜寝る時間を惜しんで作ってあげることにしました。

で、Kさんに出来上がった手作りバッグを渡しましたが、Kさんは『ありがとう』と言い、私に市販のお菓子（100円ぐらい）を渡して立ち去っていきました。

『わざわざ可愛い布を買いに行って、夜何時間もかけて作ったお礼がたったこれだけ？』と思った私は、完全にブチ切れました。布も私の娘とお揃いがいいと言われ、リバティ製の高い布を使ったんですが」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年6月）

▽ このKさんというママ友はこれで味をしめたのか、この一件以来何度もこの女性に「今度は〇〇を作ってほしい」と言ってくるのだそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。