アンミカ、全身ボルドーの“大人のワントーンコーデ”披露
モデルでタレントのアンミカが17日までにオフィシャルブログを更新。全身をボルドー系でまとめた“ワントーンコーデ”を披露し、その洗練されたスタイルが反響を呼んでいる。
15日、『久しぶりの私服！オールボルドーコーデ』と題してブログを更新したアンミカ。絵文字を交えながら「久しぶりの私服 ボルドーやワインレッドが着たい気分」と明かしながら「今はバーガンディとか言うのかな？昭和はワインレッド！笑」とユーモアを交えて説明。「全身とことんボルドーカラーに」とつづり、トップスには numeroventuno（ヌメロ ヴェントゥーノ）のビッグトレーナー、ボトムスには今年のトレンドであるミニバルーンスカートを合わせ、足元には深い赤みのある赤茶ロングブーツを着用した同色でまとめた大人のワントーンコーデの全身ショットを複数枚公開した。
ブーツについては「今年、このZARAの赤茶のロングブーツが大活躍です！」とお気に入りぶりをつづっている。
さらに、「フジテレビ（全国）【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう】〜「コンビ解散だ」#07〜に出演です！」と出演番組を告知し、ブログを締めくくった。
SNS上では「憧れの女性」、「可愛い」、「ロングブーツめっちゃお似合い」、「cute」、「美しい」、「脚長ーい」、「ステキ」、「カッコいい」、「スタイル良くてお似合い」などの声が寄せられている。
15日、『久しぶりの私服！オールボルドーコーデ』と題してブログを更新したアンミカ。絵文字を交えながら「久しぶりの私服 ボルドーやワインレッドが着たい気分」と明かしながら「今はバーガンディとか言うのかな？昭和はワインレッド！笑」とユーモアを交えて説明。「全身とことんボルドーカラーに」とつづり、トップスには numeroventuno（ヌメロ ヴェントゥーノ）のビッグトレーナー、ボトムスには今年のトレンドであるミニバルーンスカートを合わせ、足元には深い赤みのある赤茶ロングブーツを着用した同色でまとめた大人のワントーンコーデの全身ショットを複数枚公開した。
さらに、「フジテレビ（全国）【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう】〜「コンビ解散だ」#07〜に出演です！」と出演番組を告知し、ブログを締めくくった。
SNS上では「憧れの女性」、「可愛い」、「ロングブーツめっちゃお似合い」、「cute」、「美しい」、「脚長ーい」、「ステキ」、「カッコいい」、「スタイル良くてお似合い」などの声が寄せられている。