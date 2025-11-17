清原果耶出演！Qoo10 新TV-CM「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇

eBay Japan合同会社が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、イメージキャラクターの清原果耶さんが出演するインナービューティー新TV-CM「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇を、2025年11月17日(月)より全国で放映開始します。

CM本編に加え、撮影エピソードや清原果耶さんの美の秘訣が語られたインタビュー動画も公開されています。

Qoo10 新TV-CM「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇

タイトル：「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇(15秒/30秒)

放映開始：2025年11月17日(月)〜

放映エリア：全国

出演者：清原果耶

昨今高まる「インナービューティー」への関心を受け、Qoo10でも2025年8月から「体の内側から美しく」をテーマにした特集ページをスタートしています。

本CMでは、清原果耶さんが等身大のQoo10ユーザーとして登場。お風呂上がりに髪を乾かしながらQoo10でショッピングを楽しむ様子や、手軽さが特長のスティック状の美容ゼリーを食べるシーンが描かれます。

特に、部屋のシーンから一転、カーテンを開けた瞬間に外に出かけるシーンへと表情が切り替わる場面は、清原さんならではの表現力に注目です。

Qoo10公式YouTubeチャンネルでは、CM動画の30秒バージョンに加え、メイキングとインタビュー動画も先行公開されています。

「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇 TV-CMストーリー

お風呂あがりにリラックスしながらQoo10のインナービューティー特集で買い物を楽しむ清原さん。「私だけのキレイ。それは、内側からあふれる、私の強さ。輝き。」のナレーションと共に、ドライヤーをかける美しい横顔や、みずみずしい肌、つややかな髪が映し出されます。

その後、日頃の習慣としてインナービューティーのためにスティック状の美容ゼリーを食べることで、前向きな気持ちに。そのまま部屋のカーテンを開け、自信に満ち溢れた表情で振り向くシーンでCMは最高潮へ。部屋の内から外へ彼女が輝くシーンが完全に切り替わります。

清原さんは、友達との待ち合わせへ向かい、内面から溢れ出るキラキラの笑顔を浮かべながら楽しそうに歩く様子でCMが締めくくられます。

撮影エピソード

撮影は室内と屋外のシーンで、2日間に渡り行われました。室内のシーンではリラックスできる衣装に身をまとった清原さんが「おはようございます」と現場入りし、撮影がスタート。

カーテンを開き、シーンが切り替わる場面では完璧な表情管理を魅せ、スタッフからも感嘆の声があがりました。

屋外のシーンは、川沿いのロケーションで行われ、室内のシーンに続き、一発OKを出す場面もあり、撮影はスムーズに進行しました。また待ち時間には、川の写真を撮ったり、観光ボートに手を振ったりするなど、茶目っ気たっぷりの可愛らしい一面も見受けられました。

撮影終了後には、清原さんへ花束のプレゼントが。「ありがとうございます！」と内側からキラキラ溢れる笑顔で、和やかなムードのまま撮影は終了しました。

清原果耶さん 撮影後インタビュー（一部抜粋）

撮影後のインタビューでは、印象に残ったシーンや、インナービューティーのためにしていること、“キラキラしていると感じる瞬間”などについて語られました。

印象に残っているパートとして、朝一番のカットだったカーテンを開けるシーンを挙げ、「久しぶりに今日早起きをして、眠たいなと思っていた体が、ここで朝日を浴びて突き動かされたなって思いました」とコメント。

インナービューティーのためにしていることについては、「心が健やかであることが一番大事だと常々思っています」と回答。体にいいものを摂取することに加え、趣味だというお掃除で心が晴れやかになるそうで、「昨日は玄関を磨きました」と明かしました。

また、「自分がピカピカ・キラキラしていると感じる瞬間」を尋ねられると、「確実においしいご飯を食べた時ですね」と笑顔。「心が潤うなというのを食事で感じるタイプなので、季節の食べ物やその時頑張るためのモチベーションにつながる食べ物を摂取できるとパワーがみなぎります」と、美しさの秘訣を語りました。

Qoo10「インナービューティー特集」

Qoo10では、体の内側から美しくをテーマにしたインナービューティーの特集ページを2025年8月にオープンしました。

健康飲料や美容サプリ、ダイエット食品など6つのジャンルの商品を販売。毎週木曜日に商品を更新し、日本や韓国の最新トレンド商品を紹介しています。

毎週木・金曜日には48時間限定のタイムセールも開催し、特に人気ブランドや新商品をお得な価格で提供しています。

清原果耶さんの内側からあふれる輝きが表現された新CMと、Qoo10の特集に注目です。

「Qoo10」のインナービューティー新TV-CM「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 清原果耶出演！Qoo10 新TV-CM「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇 appeared first on Dtimes.