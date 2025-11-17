¤È¤Ë¤«¤¯Äã²»¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¡£¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼ÅëºÜ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖBrane X¡×
Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀÇ½¡£·Ú¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç³°¤Ç¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌ¥ÎÏ¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¡Æ°À¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²»ÎÌ¤ä²»¼Á¡¢Äã²»¤Î¸ú¤¤Ê¤É¤Ë¥·¥ï¤è¤»¤¬¤¤¤¯¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢½Å¤¯¤Æ¤âÆ°¤«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤éÄã²»¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤é¡¢Brane X¤ËÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¯¤»¤Ë½Å¤¯¤Æ¥´¥Ä¤¤¤±¤É¡¢Äã²»¤òÄü¤á¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¾®·¿¿æÈÓ´ï¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£
°Ê²¼¡¢ÊÆGizmodo¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»öËÝÌõ¤Ç¤¹¡£
Äã²»¤¬¸ú¤¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¤ª¶â¤É¤Ã¤Á¤¬Íß¤·¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¼ÁÌä¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÈÇ¤Ï¡ÖÄã²»¤È¡»¡»¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬½ÅÍ×¡©¡×¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
BluetoothÀÜÂ³¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤ê¤ã¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÄã²»¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸ÇÄê¤Î¥Û¡¼¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤é¡¢¤É¤Ç¤«¤¤¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼Æþ¤ì¤ÆÄã²»¥¬¥ó¥¬¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Äã²»¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥º¡¢¶õµ¤¤Î¿¶Æ°¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊªÍýÅª¤Ê¤ªÏÃ¡£
¤æ¤¨¤ËÄã²»¤¬¸ú¤¯¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ä´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬500¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü7000±ß¡Ë¤ÎBrane X¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Bleutooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤¬Äã²»¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¹¥¤¤È¤·¤ÆBrane X¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ï·É°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼Brane¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È¡Ë¤¤¤ï¤¯¡¢Brane X¤Ï¿¿¤Î¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿½é¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£¤³¤¦Ê¹¤¯¤È¡Ö¤¨¡©¤½¤ì¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÇÃ¯¤âº£¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÆâÉô¤Ë¡¢Repel-Attract¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¼§ÀÐ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤¢¤ëÄã²»¤Î¸ú¤¤ÎË¸³²¤È¤Ê¤ëÆâÉô¤Î¶õ°µ¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤³¤Îµ»½Ñ¡£·ë²Ì¡¢¶õµ¤¤Î¿¶Æ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²»¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÀâÌÀ¤À¤±Ê¹¤¯¤È¡Ö¡Ä¤Ø¤§¡¼¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤¬²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Ê¹¤¯¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡£Bluetooth¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò·Ò¤®¡¢Brane X¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Äã²»¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÄã²»¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤âÄã²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÄã²»¤òÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÊÆGizmodoÊÔ½¸Éô¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢Äã²»¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¡¢Äã²»¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢Brane X°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Brane X¤Î¥Ç¥Õ¥©¾õÂÖ¤Ç¤¹¤éÄã²»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÄã¡¦Ãæ¡¦¹â¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÇÃæÀßÄê¤¬¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Ç¾¤ß¤½¤¬¥¬¥ó¥¬¥ó¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÄãÀßÄê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¿¿²¼¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÄã²»¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äã²»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
É¾²Á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Äã²»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£Äã²»°Ê³°¤â¤È¤Æ¤â²»¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²»ÎÌ¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¡Ê50¡ó°Ê¾å¡Ë¡¢²»¤ÎÏÄ¤ß¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤·¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈó¾ï¤Ë¹¤¯¤ÆË¤«¤Ç¤¹¡£
The Replacements¤Î¡ØSwingin¡Ç Party¡Ù¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£Magdalena Bay¤Î¡Ø2 Wheel Drive¡Ù¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶õµ¤´¶¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¹¤¬¤ê¤Çº£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤¦¤Ï¤º¡£
SBC¡¦AAC¡¦aptX¡¦aptX HD¤Þ¤Ç´Þ¤à¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¡×¤Ê¤Î¡©
Äã²»¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤¿¤È»×¤¦Brane X¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÈÌÅª¤ÊBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁ´Á³¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½Å¤µ7.7¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3.5¥¥í¡Ë¤Ï¡¢»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½ÅÎÌ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Bose¤ÎSoundLink Plus¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄã²»¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½Å¤µ¤Ï3.37¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1.5kg¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤âµ»½Ñ¤â¥¦¥ê¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢SoundLink Plus¤ÈÈæ³Ó¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äã²»¤È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÀ¤Î¤¦¤Þ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤éBose¡£½Å¤¯¤Æ¤â±¿¤Ù¤ë¤Ê¤éÄã²»¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óBrane X¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Brane X¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï155mm¡ß237mm¡ß177mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤¤¥Ç¥«¤á¡£¤È¤¯¤ËÇØ¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¡Ê²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤¬¿æÈÓ´ï¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÆGizmodo¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡Ë¡£
¥µ¥¤¥º¤È½Å¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ë¤ÏÀäÂÐ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Î¥®¥ê¥®¥ê¥é¥¤¥ó¡£¼ÂºÝ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é²È¤Ë¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¡½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
µ¡Ç½¤Ï¡©
ÀâÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¡Ç½¤âËÉÙ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÊAmazon¤ÎAlexa¤òÅëºÜ¡Ë¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à·Ïµ¡Ç½¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ»È¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢Brane¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤½ÐÍè¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Wi-Fi¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÀÜÂ³¤µ¤»¤ë¹©Äø¤À¤±¤Ç¥¤¥é¤Ã¤È¤¯¤ë¤Û¤É¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£UI¤¬¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£Amazon¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¤ÇAlexa¤ò»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Amazon¼«ÂÎ¤¬¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£Ã¼Ëö¤Ø¤ÎAlexaÆâÂ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÅª¤Ê¤³¤È¤Û¤Ü¤Ç¤¤º¡£¤³¤ì¡¢Brane¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î´üÂÔ¥Ï¥º¥ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤¬°ìÈÖ°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Alexa·ÐÍ³¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤ª¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢Amazon Music¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£Spotify¤âApple Music¤âÏ¢·È¤Ç¤¤º¡£
BraneÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤äLED¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ¤ë¤µÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤·¡£500¥É¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ËÜÂÎ¤Îµ¡Ç½¤ÏÅ¬ÀÚ¡£¾åÉô¤Î¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢²»ÎÌ¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢Bluetooth¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ÎON/OFF¡¢AlexaÈ¯Æ°¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤È3.5mm¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢ÅÅ¸»¥Ý¡¼¥È¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤Ï12»þ´Ö¡£ÉáÄÌ¤Ã¤Á¤ãÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È°¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁíÉ¾
Äã²»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥´¥¤¤Î°ì¸À¡£¤·¤«¤·¡¢Äã²»°Ê³°¤Î²»¤â¤¤¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë500¥É¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ò½Ð¤¹°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¤±¤É¤Ê¤¤¤¬Åú¤¨¡£¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÁØ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äã²»ºÇ½Å»ë¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¸þ¤±¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Äã²»¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Â¾¤Ë¤â¤Ã¤È·Ú¤¤¡¦°Â¤¤¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¢¤ë¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¡£
Brane X¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¸¼¿Í¸þ¤±¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¸¼¿Í¤Ë¤Ï500¥É¥ë½Ð¤¹²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤¤È¤³¤í¡§¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÄã²»¸ú¤¯¤Î¥¹¥´¤¹¤®¡£Äã²»°Ê³°¤â²»¤¬¤¤¤¤¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¹¶¤á¤¿»ÑÀª¤Ë¹¥°õ¾Ý
»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¡§¤È¤Ï¤¤¤¨½Å¤¤¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï²þÁ±¤¹¤Ù¤¡£Alexa¤ÏAmazon Music¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤À©¸Â¤Ä¤
