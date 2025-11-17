有休申請するとクレーム、パワハラは「見て見ぬふり」…経営トップがダメすぎる職場の実態

会社への不満といえば、一つや二つではないかもしれないが、問題が山積みの職場もあるようだ。

関西の50代女性（建築・土木技術職）は、以前勤めていた製薬会社で「この会社ダメだな」と感じた瞬間について、数多くの問題点を挙げた。まず、経営トップの姿勢に問題があったという。

「社長自身が他力本願すぎる」「会社経営、経理に関心がない」

トップがこれでは、まともな組織運営は期待できないだろう。（文：篠原みつき）

「手柄、評価を上司が横取り、責任の擦り付け」

上司の評価方法も理不尽なものだった。

「手柄、評価を上司が横取り、責任の擦り付け」「当人自身のミスでもないのにも関わらす、ミスの責任をとらされボーナス等の査定を下げられる」

さらに「えこひいき評価あり」とのことで、公正な評価が行われているとは言い難い状況だったようだ。

組織風土も劣悪だった。

「会社内での情報共有が皆無」「パワハラ等が認識できてない（見て見ぬふり）」

社員を守るべき体制が機能していない。さらに「有給休暇等の休み届けの際のクレーム」や「実残業支給不可（許可しない雰囲気を醸す）」など、基本的な労働環境も整っていなかった様子がうかがえる。

問題は隠蔽、役職者も関心ゼロ

こうした問題が改善される見込みも薄かったようだ。

「問題が発生しても原因追求、対策、改善がなされず無かったことにしている」「時代の流れに乗れていない、乗ろうとも理解しようともしない」

社内からは活力が失われ、「役職者が退職者や早期退職者ばかりで、会社に対して関心が薄い」状態だったという。

当然の結果として「在職者の転職希望率、転職活動数」も多かったようだ。女性がこの会社を（元）と記しているのも頷ける。

※キャリコネニュースでは「『この会社ダメだな』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QHFJS7UY