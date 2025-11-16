「東野幸治と爆笑問題・田中裕二、どちらの目が死んでいる？」ホリエモンの答えは…

実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（53歳）が、11月16日に放送された情報番組「サンデー・ジャポン」（TBS系）に出演。「東野幸治と爆笑問題・田中裕二、どちらの目が死んでいる？」との質問に答えた。



番組の直撃を受けた堀江氏は、以前ネット番組で共演した、この日のゲストのタレント・東野幸治（58歳）について、リポーターから「ちょっと言いづらいと思うんですが、東野さんと爆笑問題の田中（裕二）さん、どちらのほうが目が死んでますか？」と質問を受ける。



これに堀江氏は「目が死んでる…？ 田中さんじゃない？」と回答。そして「（サンデー・ジャポン出演時に）いつもメイクしてるときに田中さんがいるんだけど、『最近麻雀やってる？』とかってよく聞かれるんですけど、だいたい目が死んでる」と証言した。