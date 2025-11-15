¡ÖÅ´Æ»¤Î¤Þ¤ÁÂçµÜ¡×¤Ïº£¤âÅ´Ê¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡JRÂçµÜ±ØÅì¸ý¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¡×³«¶È¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
ËÌ³¤Æ»´ä¸«Âô¡¢¿·³ã¸©¿·ÄÅ¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³¡¢Ê¡²¬¸©¾®ÁÒ¡Ä¡Ä¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ°ì¤Ä¤Î¶¦ÄÌ¹à¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤â¹ñÅ´»þÂå¡¢Å´Æ»¹©¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸½¾ìµ¡´Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖÅ´Æ»¤Î¤Þ¤Á¡×¡£ÀÞ¡¹¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¿··¿¼ÖÎ¾¤ä¼ÖÎ¾²þÂ¤¡¢°ÜÆ°¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅ´Æ»¤Î¤Þ¤Á¤¬ºë¶Ì¸©ÂçµÜ¡£ÂçµÜ±ØËÌÂ¦¤Îµì¹ñÅ´ÂçµÜ¹©¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎSL¤äEL¤¬¸¡½¤¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÌòÌÜ¤Ï¸½ºß¤âJRÅìÆüËÜÂçµÜÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤Î±É¸÷¤ÎÎò»Ë¤òÃÏ°è¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤Î¤Þ¤ÁÂçµÜ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿PRºîÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹
Å´Æ»¤Î¤Þ¤ÁÂçµÜ¤Î¼èºàµ¡²ñ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î±Ø¥Ó¥ë²ñ¼Ò¡¦¥ë¥ß¥Í¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖJRÂçµÜ±ØÅì¸ý¤Ë³¹¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡Ø¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¡Ù¤¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¾ðÊó¡£2025Ç¯11·î13Æü¤Î³«¶È¤ËÀèÎ©¤ÄÆ±£¶Æü¤ÎÆâÍ÷²ñ¤ò¼èºà¸å¡¢±Ø¼þÊÕ¤ò¤°¤ë¤ê°ì¼þ¤·¤ÆàÅ´¤ÎÉ÷·Êá¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Î°û¿©Å¹¥Ó¥ë
¿·½É¤ä²£ÉÍ¤Ç±Ø¥Ó¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ë¥ß¥Í¡£ÂçµÜ¤Ç¤â1960Ç¯Âå¤«¤é¾¦¶È¥Ó¥ë¤ò±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£½é´ü¤ÎÌ¾¤ÏÂçµÜ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥ë¥ß¥Í£±¡×¤È¡ÖÆ±£²¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Âè£³¤Î»ÜÀß¡¦¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¡£¤·¤«¤·¥ë¥ß¥Í£±¡¢£²¤Î¤è¤¦¤Ê±Ø¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½êºßÃÏ¤Ï±ØÅì⼝Á°¤Î⼀⽅ÄÌ⾏Ï©¤ò50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉËÌ⽅¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆ»Ï©±è¤¤¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï°û⾷Å¹¤ä»¨²ßÅ¹¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¾ï¤Ë³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤ÏÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Ç±ä¤Ù¾²199Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡££±³¬¤¬¥«¥Õ¥§¡¢£²³¬¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢£±³¬¤Ç¤Ï»ºÃÏÄ¾Á÷¤ÎÌîºÚÈÎÇä¤â¡£ºë⽟¸©¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇÀ¶È¸©¤Ç¤¹¡£
¥ë¥ß¥Í¤Ï¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¤Ç¡Ö³¹¥Ê¥«¡×¤òÌ¾¾è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ø¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¼Â¤ÏJRÅìÆüËÜÍÑÃÏ¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤ÎÉ´²ßÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÄÅ¹¸å¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¥ë¥ß¥Í¤¬°û¿©Å¹¤ò³«Àß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
»Íµ¨Åç¤Î¿©¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Î¤ª°ì¿Í¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇÎÁÍý²È¤Î¿ù»³³¨Èþ¤µ¤ó¡£ÆâÍ÷²ñ¤ÇÅ´Æ»¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿ù»³¤µ¤ó¡¢2017Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿JRÅìÆüËÜ¤Î¹ë²Ú´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖTRAIN SUITE »Íµ¨Åç¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿©¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£»Íµ¨Åç¤Î¿©¤Ï¡ÖÅìÆüËÜ¤Î½Ü¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨Åç¤È¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¶¦ÄÌ¡£¡ÖÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯°û¿©Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡£JRÅìÆüËÜ·Ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¤Ç¡¢¼÷»ÊÅ¹±Ä¶È¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¿Íµ¤Å¹¤ò¿·Å¹ÊÞ¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¥ë¥ß¥Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¦Çä¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçµÜ±Ø³«¶È¤Ï1885Ç¯
¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¼èºà¸å¡¢±Ø¼þÊÕ¤ò°ì¼þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ý¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Ë¡¢Å´Æ»¤Î¤Þ¤ÁÂçµÜ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡Ê¡©¡Ë¤ò°ìÀÊ¡£ÌÀ¼£¤ÎÀÎ¡¢Å´Æ»·úÀß¥ë¡¼¥È¤ÇÅì³¤Æ»¤ÈÃæ»³Æ»¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³Æ»¿ä¤·¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÅì³¤Æ»¤Ï¾øµ¤Á¥¤Î±ýÍè¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢Å´Æ»¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¡£°ìÍý¤¢¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤ÏÅì³¤Æ»Í¥Àè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»¥ë¡¼¥È¤Ç°ìÌåÃå¡Ê¤â¤ó¤Á¤ã¤¯¡Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¤«¤éËÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Å´Æ»¤Ï»äÅ´¤ÎÆüËÜÅ´Æ»¤Î¼ê¤Ç·úÀß¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÅ´Æ»Âè°ì¶èÀþ¡Ê¾åÌî¡Á¹âºê¡Ë¡¢Æ±ÂèÆó¶èÀþ¡ÊÂçµÜ¡Á±§ÅÔµÜ¡Ë¤ÎÊ¬´ô±Ø¤¬ÂçµÜ¤Ç¤¹¡£
Âè°ì¶èÀþ³«¶È¤Ï1883Ç¯¡Ê¾åÌî¡Á·§Ã«¡¢ÍâÇ¯¹âºê¤Þ¤Ç³«ÄÌ¡Ë¡££²Ç¯¸å¤Î1885Ç¯£³·î¤ËÂçµÜ±Ø¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçµÜ¤Ë¤Ï1894Ç¯¡¢ÂçµÜ¹©¾ì¤¬ÃÂÀ¸¡£¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÏÅö½é¤ÎµÒ¼Ö¡¢²ß¼Ö¤«¤éSL¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Å´Æ»¤Î¤Þ¤ÁÂçµÜ¤ÎÈ¯Å¸´ðÈ×¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»¤ß¤¿¤¤³¹¤Ç£²°Ì¤Ë
2025Ç¯¤ÏÂçµÜ±Ø³«¶È140¼þÇ¯¡£±Ø¤Î¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¡¢±§ÅÔµÜÀþ¡ÊÅìËÌÀþ¡Ë¡¢¹âºêÀþ¡ÊÎ¾Àþ¶è¤Î°¦¾ÎÌ¾¡á¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡Ë¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¡¢ºëµþÀþ¡¢Àî±ÛÀþ¡¢ÅìÉð¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ã¥È¥ë¡Êºë¶Ì¿·ÅÔ»Ô¸òÄÌ¡Ë¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÏ©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçµÜ¤ÏSUUMO¤Î2025Ç¯¤Î½»¤ß¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¼óÅÔ·÷ÈÇ¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Ë¼¡¤°Âè£²°Ì¡£Åìµþ¡Ê±Ø¡Ë¤Ë¤â¡¢¿·½É¤Ë¤â¡¢½ÂÃ«¤Ë¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤±¤ëÊØÍø¤µ¤¬¡¢ÂçµÜ¿Íµ¤¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç±É¶¶¤ÇÅÅ¼Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°
¥à¥¹¥Ö¥ë¥ß¥Í¤Î¤¢¤ëÂçµÜ±ØÅì¸ý¤«¤éÀ¾¸ý¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¶áÎÙ¤Î»£¤êÅ´¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð±ØËÌÂ¦¤ÎÂç±É¡Ê¤¿¤¤¤¨¤¤¡Ë¶¶¡£¤Þ¤Á¤ÎÅìÀ¾¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£1961Ç¯¤ËÀþÏ©¤ò¤Þ¤¿¤°Î¦¶¶¤¬²ÍÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·Âç±É¶¶¤«¤é¹â²Í¾å¤òÁö¤ë¿·´´Àþ¤Ï¤Û¤Ü¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤ºô¡Ê¶âÌÖ¡Ë¤Ç¥«¥á¥é¤Ï¹½¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤Îó¼Ö¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£
É®¼Ô¤ÏÂç±É¶¶ÅìµÍ¤ÇÅìÉð¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡¢À¾µÍ¤ÇÂçµÜÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¸ËÃæ¤ÎÅÅ¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ±ØÀ¾¸ý¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î22Æü¤Ë¡ÖÅ´Æ»¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¢¡×
ºÇ¸å¤ËÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¾ðÊó¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÈJRÅìÆüËÜÂçµÜ»Ù¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î22Æü¡¢¡ÖÅ´Æ»¤Î¤Þ¤ÁÂçµÜ¡¦Å´Æ»¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçµÜÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¡¢À¾¸ý¤Þ¤Á¤Ê¤«¡¢Åì¸ý¤Þ¤Á¤Ê¤«¡¦ÂçµÜ±Ø¹½Æâ¤Î£³²ñ¾ì¤Ç¡¢Áí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÍÎÁ¡ÊJRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î»öÁ°¹ØÆþÀ©¡Ë¡£E257·Ï»î¾è²ñ¡¢205·Ï¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçµÜ±ØÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©¤Î·Ç¼¨¤Ç¤Ï¡¢±Ø¶áÎÙ¤ÎÅ´Æ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SL¡¦C12¤¬ÀÅÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë»³´Ý¸ø±à¡¢200·Ï¿·´´Àþ¼ÖÎØ¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë±ØÀ¾¸ý¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤Îµ¢¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸