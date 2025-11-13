イスラエルの諜報機関モサドは世界最強と謳われる。どこがすごいのか。日本大学危機管理学部教授の小谷賢さんは「通信機器に頼ることなくヒズボラの所在地を把握していた。ハマスの戦闘計画さえ手中に収めていた」という。『戦闘国家』（PHP新書）より、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんとの対談を紹介する――。（第2回）

写真＝iStock.com／Olena Bartienieva

■50年前の失敗から学ばなかったイスラエル

【小泉】2023年10月のハマスによるイスラエルへの大規模な奇襲攻撃では、多数の一般市民が凄惨に殺害され、200人以上が人質として拉致されるなど、イスラエルにとって建国以来最大級の戦争被害とも言われます。卓越したインテリジェンス体制を誇るイスラエルがなぜ、ハマスの攻撃を未然に防げなかったのでしょうか。

【小谷】これは1973年の第4次中東戦争開始前夜と同じ構図です。第四次中東戦争でもイスラエルがエジプト・シリア軍に奇襲をかけられたわけですが、この戦争から1年後、イスラエルにおいて「なぜ敵の攻撃の兆候を見逃したのか」という調査がなされました。

そのレポートによると、「イスラエル側に過信があった」というのです。「イスラエルは第3次中東戦争においてエジプト・シリア軍を完膚なきまでに叩きのめした。ゆえに当分は攻めてくるはずがないという思い込みがあった」ということです。

当時イスラエルのアマン（参謀本部諜報局）は、シリア・エジプト軍がイスラエル国境にまで集結しているという情報をつかんでいました。アメリカ側も同様の兆候を捉えており、イスラエル側に警告していた。にもかかわらずイスラエルは「これは演習だ。実際の侵攻はもっと先だ」と判断し、油断していたところへ奇襲攻撃を仕掛けられた。

情報はあったけれども、深刻に受け止められていなかった、というのが実状だったのです。

■核戦争になりかけたNATO演習

【小泉】部隊の集結などたしかに外形的なことはわかります。ですが、それをもって何をしようとしているかは、最終的には指導者の胸の内の話になる。ロシアのウクライナ侵攻前夜もそうです。そこを読み解くのが非常に難しい。

1983年11月、米ソ間で核戦争寸前まで緊張が高まった「エイブル・アーチャー83演習」があります。

これはNATOが行なった核兵器使用に至るシミュレーション演習で、大規模な軍事演習を実施することはNATO自身も公表していたのですが、ソ連は「本当に核攻撃の準備をしているのではないか」と誤解した。本当に演習なのか、核戦争の準備なのかは外形的に区別がつかないのです。

ロシアのユーリ・アンドロポフ書記長は迷った末に、RYAN（リヤン）作戦に乗り出します。RYANというのは「ロケット・核攻撃」を意味するロシア語の頭文字を取ったものです。

世界中のKGB（ソ連国家保安委員会）とGRU（軍参謀本部情報総局）に、血液備蓄の増加、電力需要の急変、政府要人や家族らの国外退避や地下施設移動などの核戦争の兆候がないか、監視・警戒態勢の強化を命じたのです。

いくら西側が「これは演習です」と言っても、実際に相手の考えていることはわからない。情報機関が可能な限り情報をつかんでも、どうしてもわからない部分が残ってしまうわけです。

■バレバレだったのに成功したハマスの奇襲

【小谷】ソ連はエイブル・アーチャー83演習の前から西側への猜疑心を抱えていて、1983年9月に大韓航空機をアメリカの偵察機と誤認して撃墜してしまいました。

リヤン作戦の際はたまたま、シュタージ（かつて存在した東ドイツの諜報機関。KGBとも連携）がNATO本部にドイツ人スパイ、レイナー・ルップを潜入させており、NATOで対ソ軍事作戦が進んでいるかを確認したら「とくに何もない」という返答だったので、「戦争はない」という判断につながっていきます。

【小泉】ハマスは2007年に武力行使でガザ地区を掌握(しようあく)し、以降、実効支配を続けてきました。そしてイスラエルに対して民間人を巻き込むテロ行為を繰り返してきた。ですからイスラエル側は、ハマスに対して厳しい監視や通信傍受を行なっていたはずです。

にもかかわらず奇襲を許したのは、やはり情報はあったけれども油断した、ということだったのでしょうか。

【小谷】そう思います。じつはイスラエルの情報機関は、ハマスの戦闘計画を事前に入手していました。また多くの諜報員たちも、攻撃の兆候を上司に報告していた。さらにエジプト側から「ハマスに攻撃の兆候あり」との警告を受けていたと言われます。ですから、これらの情報が上層部で重要だと見なされなかったということです。

ガザ包囲域内の火災を映した衛星写真（2023年10月7日）（出典＝Pierre Markuse／CCC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

■ハイテク国家の急所

また、どうもイスラエルには「パレスチナ人（ハマス）がイスラエルに対して戦争を起こすはずがない」「我々がやられるはずはない」と、楽観視する傾向があるのですよ。

一方で、ハマス側は相当準備をしていました。1〜2年がかりで「イスラエルとの対立や戦闘を望まない」という印象を一般市民の間に醸成し、他方で電子通信の使用を避け、地下通話や人間伝達など従来型の非電子手段に切り替えるなどしながら、水面下で大規模攻撃の準備を進めていた。

イスラエルはデジタル監視に依存していた分、アナログな動きに対処しきれなかった面もあったと思われます。

ハマスによる襲撃はやはりイスラエルの情報機関に相当なショックを与え、アマン長官のアハロン・ハリバは2024年4月、事態を防げなかった責任をとって辞任しています。またシン・ベト長官ロネン・バーも責任を認めて辞任しました。

【小泉】ハイテク情報国家ゆえの脆(もろ)さが露呈したというわけですね。情報機関が万能ではないことをある意味で突きつけられた出来事だったと言えます。

■10年越しの爆殺

【小谷】2023年10月のハマスの攻撃を受けて「鉄の剣」作戦を開始したイスラエルの目標は、「ハマスの壊滅」「人質全員の帰還」でした。

イスラエルによる猛攻の結果、ガザ地区に展開していたハマスの5つの主要旅団は壊滅。ハマスはガザ以外にも残存勢力を抱えていますが、ガザ戦線においては事実上、軍事力喪失状態となっています。

2024年7月にはハマス最高幹部のイスマイル・ハニヤがイランの首都テヘランで爆殺されましたが、モサドによる暗殺工作の可能性が高いでしょう。

【小泉】一方、もう一つのイランのプロキシ（代理勢力）としてイスラエルと敵対しているレバノンの武装組織ヒズボラですが、2024年9月にヒズボラの戦闘員らが所有するポケットベルが一斉に爆発、同じくヒズボラ戦闘員が所持するトランシーバーも爆発し、4000人以上が死傷する事件が起こりました。

これについては米CBSテレビで、モサドの元工作員が「この作戦は10年前から仕込んでいた」と証言しています。

写真＝iStock.com／dlewis33

■製造から流通まで手掛けた「ポケベル爆弾」

【小谷】10年はやや盛っている気がしますが（笑）、数年がかりであることは確かです。まず、ヒズボラがポケベルというローテク機器を使用していること、そして実際に使用されているポケベルの種類を特定しなければいけません。

小泉悠・小谷賢『戦闘国家』（PHP新書）

報道によると、ポケベルは台湾のゴールド・アポロ社のもので、製造はハンガリーのダミー会社が行ない、製造時にコードを受信して反応する爆発物を基盤に埋め込んで、5000台がヒズボラに納入されたという。これは相当に時間がかかる工作です。

ヒズボラは、レバノンの民兵組織から分裂するかたちで結成された組織です。同じシーア派であるイランの支援を受けながら民兵を強化し、イスラエルへの攻撃を繰り返してきました。10万発を超すロケットを保有するなど強大な軍事力を持つとともに、レバノン議会の半数を握るなど政治力も誇っている。

イスラエルとして最も困るのは、このヒズボラとハマスとの二正面作戦になることです。実際、2023年10月のハマス奇襲のあと、ヒズボラはイスラエル北部国境から砲撃を加えている。

ヒズボラとハマスは明確に協力しているわけではありませんが、「対イスラエル」という点で利害は一致しているため、イスラエルが隙を見せればそこを突いてくるわけです。しかし、このポケベル爆発工作でヒズボラの主要幹部が多数死亡または負傷し、組織として身動きが取れない状態になりました。

■イスラエルが擁する最強のスパイ集団

【小泉】ロシアで2000年代から2010年代にかけてチェチェン独立派やイスラム過激派の指導者が立て続けに殺害され、再起不能になりました。テロは組織ではなく運動であり、叩きにくいということも言われますが、やはり運動の指導者というか原動力となる核の部分がないと機能しなくなってしまうのでしょうね。

【小谷】ええ。さらにイスラエルはポケベル爆発事件後、2024年9月にヒズボラ最高指導者のハッサン・ナスララを空爆により殺害しています。彼はアラブ諸国で対イスラエル闘争の「英雄」と認知されており、ナスララ死亡はイスラム社会に衝撃を与えました。

テルアビブにあるポケベルを持ったハッサン・ナスララ氏の落書き。ナスララ氏が殺害された週末に描かれた。 （写真＝Nizzan Cohen／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

さらには翌10月、ナスララの後継者と目されていたハシェム・サフィエディンも、イスラエル軍の空爆により死亡しました。ヒズボラは軍事的に深刻な打撃を受け、組織的にも多くの中枢指導層を失い、壊滅状態に追い込まれたと言っていい。

ちなみに、これらの空爆は通信ネットワークが使えないため幹部が実際に集まって会議を開いていた現場を狙ったものでした。ハマス襲撃を許した件でイスラエルの情報機関は信頼が揺らいだとの見方がありましたが、事前の情報収集が不完全であれば、こうした攻撃は成功しない。

ポケベル爆発の件を見ても、モサドは「かなりの大仕事を達成している」わけで、依然イスラエルの情報機関のレベルの高さ、恐ろしさがうかがい知れます。

小泉 悠（こいずみ・ゆう）

東京大学先端科学技術研究センター准教授

1982年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修了。民間企業勤務、外務省専門分析員、未来工学研究所特別研究員などを経て、現職。 専門はロシアの軍事・安全保障。著書に『「帝国」ロシアの地政学』（東京堂出版、サントリー学芸賞）、『現代ロシアの軍事戦略』『ウクライナ戦争』（ともにちくま新書）、『ロシア点描』（PHP研究所）、『オホーツク核要塞』（朝日新書）、『情報分析力』（祥伝社）など。

小谷 賢（こたに・けん）

日本大学危機管理学部教授

1973年、京都府生まれ。立命館大学卒業、ロンドン大学キングス・カレッジ大学院修士課程修了。京都大学大学院博士課程修了。博士（人間・環境学）。英国王立統合軍防衛安保問題研究所（RUSI）客員研究員、防衛省防衛研究所戦史研究センター主任研究官などを経て、現職。著書に『日本軍のインテリジェンス』（講談社選書メチエ、山本七平賞奨励賞）、『モサド』（ハヤカワ文庫NF）、『日本インテリジェンス史』（中公新書）など。

（東京大学先端科学技術研究センター准教授 小泉 悠、日本大学危機管理学部教授 小谷 賢）