¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¥°¥ë¥á¤äÇã¤¤Êª¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢SUP¤¬³Ú¤·¤á¡¢ÄÌÇ¯Í·¤Ù¤ë¡ª
»ÔÆâÃæ¿´Éô¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿°ìÂç¥ì¥¸¥ã¡¼¥¾¡¼¥ó
2024Ç¯2·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡×¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡×¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Î³«ºÅÆü¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÇÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï»î¹çÆü°Ê³°¤â¤«¤Ê¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤Î¤ï¤±¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°ìÂÓ¤¬¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡ÖHiroPa¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬±×¡¹¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡ÖHiroPa¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Î³¹¤Ê¤«¤Ë¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ü¸ø±à¡Ü¾¦¶È»ÜÀß¡É¤Î°ìÂç¥ì¥¸¥ã¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖHiroPa¡×¤ÏÁ´16Å¹ÊÞ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¾Â¦¤Î¡Ö¿åÊÕ¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ë¤¢¤ë1Åï¡¢ÅìÂ¦¤Î¡Ö¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤Ð¡×¤ò¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤à5Åï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î1¡Á3³¬¤È¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÁ´ÂÎ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¢SUPÂÎ¸³»ÜÀß¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À16Å¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¡ÖHiroPa¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª
ÁáÂ®¡ÖHiroPa¡×¤Ç¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¿Íµ¤¤Î3Å¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖDOUBLE FLAT HiropaÅ¹¡Ê¤À¤Ö¤ë ¤Õ¤é¤Ã¤È ¤Ò¤í¤Ñ¤Æ¤ó¡Ë¡×
¤Þ¤ºË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Î²·¤·¤ò·Ð¤Æ³«¶È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡ÖDOUBLE FLAT¡×¤Î»ÙÅ¹¡£Î©Ä®¤Ë¤¢¤ëËÜÅ¹¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖHiropaÅ¹¡×¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹¤ÇÈæ³ÓÅª¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¹Åç»º¤òÃæ¿´¤ËÁ¯ÅÙ¤È¿©¤Ù¤´¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²ÌÊª¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤äÉ¹¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥¯¥ì¡¼¥×¤Ê¤Éµ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì´ü°ì²ñ¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Û¡¡¢¨°ìÉôÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
½Õ¡§¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Á¥§¥ê¡¼
²Æ¡§¥â¥â¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë
½©¡§¥¤¥Á¥Â¥¯¡¢ÍÎ¥Ê¥·¡¢¥«¥¡¢¥Ö¥É¥¦
Åß¡§¥¤¥Á¥´¡¢¥ß¥«¥ó¤Ê¤É¹Åç»º¤Î´»µÌÎà
¡ÖDOUBLE FLAT HiropaÅ¹¡×¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥Á¥§¥¢¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ö¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤Ð¡×¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òËËÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£DOUBLE FLAT HiropaÅ¹¡Ê¤À¤Ö¤ë ¤Õ¤é¤Ã¤È ¤Ò¤í¤Ñ¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®15Hiropa
TEL¡§082-909-2313
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
⓶¡ÖGARDEN HOUSE HIROSHIMA¡Ê¤¬¡¼¤Ç¤ó ¤Ï¤¦¤¹ ¤Ò¤í¤·¤Þ¡Ë¡×
ÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿½Ü¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¡¢¡ÖGARDEN HOUSE HIROSHIMA¡×¤Ø¡£¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤¬¥Î¡¼¥¶¥ó¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¿ÅÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ô¥¶¤Ç¡¢Á´Î³Ê´¤Î¥¯¥é¥Õ¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÀ¸¥Ï¥à¤È¸þ¸¶ÇÀ±à¤ÎÍñ¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡×¤¬¿Íµ¤¡£Ã»³Ñµí¤Î¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿Æù´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥â¥Á¥â¥ÁÀ¸ÌÍ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡ÖÃ»³Ñµí¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤«¤é¹Åç¤òË¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¦Å¹¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£¡Ö¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤Ð¡×¤òÎ×¤à¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¢£GARDEN HOUSE HIROSHIMA¡Ê¤¬¡¼¤Ç¤ó ¤Ï¤¦¤¹ ¤Ò¤í¤·¤Þ¡Ë
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®15 HiroPa
TEL¡§050-1721-6566
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á22»þ(ÎÁÍý¤Ï21»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï21»þ30Ê¬LO)
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
£¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¡£¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡×¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò°·¤¦´ú´ÏÅ¹¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤ß¤¸¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ä¤«¤¾ßÌý¡¢ÈøÆ»¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤Î¹Åç¤ß¤ä¤²¤â½¼¼Â¤·¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¡£¤â¤ß¤¸¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ë¤·¤Æ²¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤Ç¡¢Ëü¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£±£¤·Ì£¤ÎÁô±ö¤âÍø¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡×¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ê»ç¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¤âÂ¿¤¯Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¡ÖPVC¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï½÷À¤ËÂç¿Íµ¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¤¢¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¶»¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËËÜÊª¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ÊñÁõ¤â¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¡ª¤¼¤ÒÊõÊªÃµ¤·¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®15 ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É2F
TEL¡§082-207-3208
»þ´Ö¡§10¡Á19»þ¡Ê¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à»þ¤Ï¡Á»î¹ç½ªÎ»¸å1»þ´ÖÄøÅÙ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¹âÉÊ¼Á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬É¾È½¤Î¡Ö¥ª¥Ö¥¹¥¥å¥é ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ä¡¢º£¤äÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡¦½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö×¢Åç½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ-Íã-2¡×¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤Î¥Ô¥¶¤ä¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬É¾È½¤Î¡ÖR Baker¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Âç¤Ê¡Ö¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤â½¼¼Â¡ª
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤é¡¢Ãæ±û¤Î¡Ö¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤«¤¬¡£ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¼ÇÀ¸¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÙ·Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Á¤Ó¤Ã»Ò¸þ¤±¤ÎÍ·¶ñ¤ä¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖHiropa¡×¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡Ö¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ê¤Ö¤é¤ÇÍè¤Æ¤â¸ø±à¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥Á¥§¥¢¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥«¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¿¡¼¥×¥Æ¥ó¥È¡×1»þ´Ö220±ß¤Î¤Û¤«¡¢ËÀ¤òÅê¤²¤ÆÌÚÀ½¤Î¥Ô¥ó¤òÅÝ¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦¡Ö¥â¥ë¥Ã¥¯¡×¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Ìîµå¡¢¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥ó¤Ê¤É¤¬³Ê°Â¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥ß¥Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤äÉßÊª¡¢¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¡¢¤±¤ó¶Ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¡¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÊËÜÀî¤¬Î®¤ì¡¢Àî±è¤¤¤Ë¤Ï¼ÇÀ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Ê¤¬¤é±èÆ»¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤Î¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÇÉ¤Ê¤é¡Ö¥¶ ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥¤¥ó ¥Ò¥í¥·¥Þ¡×¤Çµ¡ºà¤ò¼Ú¤ê¤ÆBBQ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥¢¥¦¥È ¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎSUPÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¡£
¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ü¸ø±à¡Ü¾¦¶È»ÜÀß¡É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£»ÔÆâÃæ¿´Éô¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤òÃÏ¸µ¤Ã»Òµ¤Ê¬¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®12
TEL¡§¤Ê¤·
»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÅÄä¡Ö¸¶Çú¥É¡¼¥àÁ°¡×¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
¼þÊÕ¤Î¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ö¹Åç¾ë»°¤Î´Ý¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¤«¤éÊâÆ»¶¶¤òÅÏ¤ê¡¢Æî¤ØÅÌÊâÌó10Ê¬¡£µì¹Åç»ÔÌ±µå¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤â¡È¸ø±à¡Ü¦Á¡É¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Û¤ÜËè½µËö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¹¾ì¡Ö¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¡×¡£¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ä¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Wi-Fi´Ä¶¤¬À°¤¤¡È¸ø±à¤Ç»Å»ö¡É¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÂç²°º¬¤Ò¤í¤Ð¡×¤ä¡¢ÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â¤Ò¤í¤Ð¡×¡¢20¤Î°û¿©Å¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¹¾ì¤Î³°¼þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÅÀºß¤¹¤ë¡Ö¥·¥ß¥ó¥È¤Ò¤í¤·¤Þ¡×¤â¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ²°³°¤Ç²á¤´¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Þ¤ºÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤Ì¾Å¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°¼¡¡Ê¤ß¤è¤·¡ËÈ¯¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖLUCKY BAKERY¡Ê¤é¤Ã¤¡¼¤Ù¡¼¤«¤ê¡¼¡Ë¡×¡£¥Ï¡¼¥É·Ï¤Î¥Ñ¥ó¤«¤éÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ËèÆü70¡Á90¼ïÎà¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É·Ï¤¬ÆÃ¤Ë½¼¼Â¤·¡¢Æ¦ÆýÀ½¤Î¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö±ö¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥é¥ó¥¹¡×281±ß¤ä¡¢¡ÖÊÆÊ´¤Î±ö¥Á¥ç¥³¥Ñ¥ó¡×195±ß¤¬¿Íµ¤¡£Å¹¤ÎÁ°¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¢£LUCKY BAKERY¡Ê¤é¤Ã¤¡¼¤Ù¡¼¤«¤ê¡¼¡Ë
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®5 ¥·¥ß¥ó¥È¤Ò¤í¤·¤Þ1³¬
TEL¡§082-962-4080
»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖPride of Hiroshima¡Ê¤×¤é¤¤¤É ¤ª¤Ö ¤Ò¤í¤·¤Þ¡Ë¡×¡£¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Åç¤Î¿Í¡¹¤ÎÉü¶½¤Îµ°À×¡¦µ±¤¯º£¡¦¾Íè¤ÎÌ´¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¾®¤µ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë»Ä¤ë»ñÎÁ¤òÊÔ½¸¤·¤¿±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë6¤Ä¤Î¥ë¡¼¥à¤ÇÉü¶½¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Pride of Hiroshima¡Ê¤×¤é¤¤¤É ¤ª¤Ö ¤Ò¤í¤·¤Þ¡Ë
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®5 ¥·¥ß¥ó¥È¤Ò¤í¤·¤Þ2³¬
TEL¡§¤Ê¤·¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïprideofhiroshima2024@gmail.com¡Ë
ÎÁ¶â¡§Æþ´ÛÌµÎÁ
»þ´Ö¡§10¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÊ¿Æü¡Ë
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Û¤ÜËè½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ò¤í¤·¤Þ¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®5-25
TEL¡§082-962-3789
»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÅÄä¡Ö¸¶Çú¥É¡¼¥àÁ°¡×¤«¤é¤¹¤°
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¡¢2027Ç¯¤ÎÁ´ÌÌ³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹Åç¾ë»°¤Î´Ý¡×¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î¤ËÂè1´ü¾¦¶È»ÜÀß¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹Åç¤ß¤ä¤²¤ò°·¤¦¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Ò¤í¤·¤ÞIPPIN ¹Åç¾ë»°¤Î´ÝÅ¹¡×¤ä¡¢ÃãÆ»Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖSOKO CAFÉ¡×¡¢µÝÆ»ÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¹Åç¾ë ¼Í³Ú¡×¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÄ¶ÍÌ¾Å¹¤Î·ÏÎóÅ¹¡Ö»°¤Î´Ý È¬¾»¡×¡¢¹ÅçÌ¾Êª¤ÎÃº²Ð¾Æ¤ä¤¦¤Ê¤®¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö±·¤Î¤¦¤Êµ± ¹ÅçÅ¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê£µÅ¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»º¤Ç¤¢¤ë¥ì¥â¥ó¤ä¥«¥¤ò»È¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤äÃÏ¼ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢ÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿Ìó600ÅÀ¤Î¤ß¤ä¤²¤ò°·¤¦¡Ö¤Ò¤í¤·¤ÞIPPIN¹Åç¾ë»°¤Î´ÝÅ¹¡×¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ä¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¡¢ÄÁ¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¹ØÆþÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤Ò¤í¤·¤ÞIPPIN¹Åç¾ë»°¤Î´ÝÅ¹¡Ê¤Ò¤í¤·¤Þ¤¤¤Ã¤Ô¤ó ¤Ò¤í¤·¤Þ¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ë¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®21-7-2
TEL¡§082-555-9356
»þ´Ö¡§10¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¹Åç¤æ¤«¤ê¤ÎÉð²ÈÃãÆ»¡¦¾åÅÄ½¡²Õ¡Ê¤½¤¦¤³¡ËÎ®¤¬½é´Æ½¤¤¹¤ë¡Ö SOKO CAFÉ¡Ê¤½¤¦¤³¤«¤Õ¤§¡Ë¡×¤Ø¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Î®ÇÉ¹¥¤ß¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËõÃã¤Ç¼«¤é¤ªÃã¤òÅÀ¤Æ¤ë¡ÖÉð²ÈÃãÂÎ¸³¥»¥Ã¥È¡×¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°ìÉþ¤º¤ÄÎý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇ»Ãã¤ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÀ¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇöÃã¤Î¤Û¤«¡¢¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤ËõÃã¥Õ¥í¡¼¥È¤äËõÃã¥é¥Æ¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¡²Õ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÊÉ²è¤ä¡¢¾åÅÄ²ÈÅÁÍè¤ÎÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÃãÏÒ¡¢½¡²Õ¤¬¹¥¤ó¤À¹á¤òºÆ¸½¤·¤¿Àþ¹á¤Ê¤É¡¢¾åÅÄ½¡²ÕÎ®¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¹Æâ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¢£SOKO CAFÉ¡Ê¤½¤¦¤³ ¤«¤Õ¤§¡Ë
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®21-7-2
TEL¡§090-9568-1890
»þ´Ö¡§10¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¡Ö¹Åç¾ëÅ·¼é¡×¤Ï2026Ç¯3·î22Æü¤ËÊÄ¾ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¼é¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅá·õ¤ä³»¡¢´¤¤Ê¤É¤Ï2027Ç¯½Õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Î¡Ö¹Åç¾ë»°¤Î´ÝÎò»Ë´Û¡×¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÊÄ¾ëÁ°¤Î¡Ö¹Åç¾ëÅ·¼é¡×¤È¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ö¹Åç¾ë»°¤Î´Ý¡×¤òË¬¤ì¡¢ÅÁÅý¤äÏÂ¤Î¿´¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¹Åç¾ë»°¤Î´Ý¡Ê¤Ò¤í¤·¤Þ¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ë¡Ë
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®21-7-2
TEL¡§¤Ê¤·
»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÅÄä¡Ö»æ²°Ä®À¾¡×¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÅÄä¡Ö¸¶Çú¥É¡¼¥àÁ°¡×¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸ø±à¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬²Ã¤ï¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¢µì¹Åç»ÔÌ±µå¾ìÀ×ÃÏ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤ÆËè½µËö¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¹Åç¡×¡¢ÊÄ´ÛÁ°¤Î¡Ö¹Åç¾ëÅ·¼é¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ö¹Åç¾ë»°¤Î´Ý¡×¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯±×¡¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¡£¤É¤ì¤â¸¶Çú¥É¡¼¥à¤ä¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤¹¡£¹Åç¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤Ò¤ÈÂ¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¹Åç¤Î¡Èº£¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶▶¡Ö¹Åç¸© ¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¤³¤Ð¤ä¤·¤ß¤â¤¶
Photo¡§Âç粼½ÓÅµ
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£