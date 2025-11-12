白石麻衣、人気芸人の自宅で『桃鉄』プレイ姿に大反響!“完璧美人”のフランク素顔に強まるファンの親近感

11月10日、お笑いコンビ「霜降り明星」せいやのYouTubeチャンネル『霜降り明星せいやのイニミニチャンネル』が更新された。

今回は、11月13日発売のNintendo Switch新作ソフト『桃太郎電鉄2』を、女優・白石麻衣と先行プレイする内容。動画内で見せた白石の自然体な姿に、視聴者から称賛の声があがっている。

「動画はせいやさんの自宅で撮影され、2人がソファに並んでトークを展開しました。2人は同じ1992年生まれで、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気コーナー『グルメチキンレース・ゴチになります!』で共演していることを語り、以前から親交があることを明かしていました。さらに、せいやさんのマネージャーと白石さんのマネージャーも仲がよく、今回は4人でのアットホームな撮影だったようです」（芸能記者）

動画のなかでは、ゲーム内で使用する名前を入力する場面が印象的だった。

「せいやさんが『俺にめっちゃ似てるセクシー男優の人がおって』と語りながら『のじま』と入力すると、白石さんが『後で調べます』と反応し、せいやさんがあわてて制止する、というかけ合いに、笑いが起きていました。どんな話題でも臆せず、明るく応じる白石さんの姿がさわやかでした」（同前）

Xでは、

《まいやん綺麗すぎます…お肌が大変輝いてます…》

《せいやになりたい》

《まいやん顔も良いのに性格もめちゃ良いの完璧すぎないか?》

といった声が寄せられた。

「白石さんは、乃木坂46時代から“完璧な美人”という印象がありましたが、今回の動画ではフランクな一面が際立っていました。せいやさんのボケにしっかり反応し、楽しそうに笑う姿は、場の空気を温かくしていました。白石さんは動画の冒頭で自らを『人見知り』と語っていましたが、親交のあるせいやさんとのコラボとあって、素の表情が多く見られました」（スポーツ紙記者）

白石は2012年、乃木坂46の1期生として『ぐるぐるカーテン』でCDデビューし、2020年10月に卒業。現在は女優として、多くの作品に出演している。今回の動画では、そのキャリアを支える“親しみやすさ”と“品のよさ”がみごとに融合していたようだ。

動画は『桃鉄』1年めが終了したところで終わり、《桃鉄2で3年決戦2年目3年目に続きます》のテロップで締めくくられている。今後も動画内で、新たな“まいやん”の魅力に出会えることを期待したい。