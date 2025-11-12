【レポート】森崎ウィンと向井康二の仲良し度がMAXに！映画『（LOVE SONG）』公開記念舞台挨拶レポート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』の公開記念舞台挨拶が、11月11日に東京・TOHOシネマズ 六本木 スクリーン7にて開催された。

映画のプロモーションを経て、ふたりの仲良し度も成熟。この日の舞台挨拶は、盛り上がり、面白み共に、今までのイベントの中でも最高のものになった。

■向井康二「オカンは8回か9回くらい観ていると思います」

映画上映後、大勢の観客で埋まった会場にやってきた森崎ウィンと向井康二がステージに登場すると、会場からは熱い拍手がわき起こった。

映画のプロモーションで顔を合わせる時間が多かったこともあり、日に日に仲の良さが深まっている様子のふたり。「この前の舞台挨拶から結構空いてるイメージあるよね？」という向井に、「いや、まだ 1 週間くらいじゃない？」と返した森崎。「それだけ今日は久々な感じがする」と、森崎と1週間会えなかっただけで寂しさを感じてしまう向井。司会者によると、ふたりは控え室でもキャッキャと楽しそうにしていたとのことで、この日も終始、笑顔が絶えない仲睦まじさだった。

すでに多くの観客に支持されている本作。SNS では「18 回観た」という熱心なリピーターの声も届いており、「うれしいですね」と笑顔を見せるふたり。また女性客中心だった客層も、次第に男性客の姿も見られるようになってきているとのことで、「確かに。それはオカンが言ってましたね。オカンは8回か9回くらい観ていると思います」と報告し、向井が会場を沸かせた。

■森崎ウィン「離れたりくっついたりするタイミングがお互いすごく合う」

その後も、テーブルを挟んだキスシーンや、おでこをピンとはじくシーンなどラブラブな場面での撮影現場の裏話を披露するも、合間合間で漫才のようなやり取りを展開するふたりの会話に、大いに盛り上がった会場内。続いてステージでは、事前にSNSで募集した観客からの質問に答えるコーナーも行われた。

そこでは「ふたりがお互いにキュンとしたシーンは？」という質問が読み上げられ、「（テーブルを挟んで）キスしたあとの（森崎が演じた）ソウタの顔。あのつぶらな瞳。あれは近くで見ると、目がウルウルしてて、すごいかわいかった」と答えた向井。さらに森崎が「（向井が演じた）カイのタンクトップのシーン。セクシーというか、『この距離で見てていいの？』みたいに感じて。あれはキュンとしました」と返答した。

「撮影中に見つけた（向井）康二くんと（森崎）ウィンくんが似ているなという部分は？」という質問には、「意外に自分の時間を大事にしない？」と向井。「（撮影中に）今、この瞬間は（向井が）自分の時間に浸りたいんだなとか。そういう離れたりくっついたりするタイミングがお互いすごく合う」という森崎の説明に、向井も「（お互い）居心地がいいということですね」と深くうなずく。

「家族や友人の本作を観た感想で印象に残っていることは？」という質問に、森崎は「家族はミャンマーにいるんで、（ミャンマーではまだ劇場公開されていないので）観ることはできないんですけど、僕が今やっているミュージカル『SPY×FAMILY』を、（向井）康ちゃんが観にきてくれたんです！」と明かして会場は大盛り上がり。同作に登場する少女、アーニャのものまねで「（森崎が演じている）ちち、カッコいい！」と森崎を絶賛した向井。「（アーニャ役の）オーディションを受けようとしたらしいですよ」と冗談めかす森崎に、「書類で落とされてね。身長が大きいって…」と返した向井。「（向井が）アーニャで来られたら僕も困りますよ」と笑う森崎だった。

■ふたりが語る、お互いに「惚れそうになった瞬間」

そこから改めて本作を鑑賞した向井の家族からの感想を尋ねられると「うちのオカンからは毎日写真が送られてきます。友達とかと行くんですかね。行くメンバーを変えたりして。この間はオトンと行っていたようで。泣いてくれたみたいで。でも恥ずかしいですよね。息子のキスシーンを観て…」と冗談めかして会場を沸かせた。

さらに「惚れそうになった瞬間はありましたか？」という質問には、向井も思わずまじめな顔となり、「すごいのよ。お芝居を愛してるの。（森崎と）共演して、僕も価値観が変わりましたね」と絶賛。対する森崎からは「康ちゃんは、撮影の工程が変わるシーンがあったときにも『これは言いに行こうよ』と言える男らしさがある。どうしても時間との勝負でもあるから、（撮影がスムーズにいかず）妥協しそうになることもあるんですけど、康ちゃんが言ってくれたおかげで、それは駄目だよねと、みんなが思いとどまることができた。その男らしさは素晴らしいし、惚れました」と打ち明けた。

それには「普段、Snow Manでいるときはやらないよ。そういうことはみんなに任せて、甘えさせてもらってるから」と返した向井だが、「でも SNS に流れている動画では、全部あなたがいちばんツッコんでるよ（笑）」と指摘した森崎。すると向井が「最近はちょっと喋るようにしていて。カメラの前ではそうするようにしているけど、プライベートはメンバーに任せちゃってる」と明かすも、今回そうした行動に出た理由として「やっぱりこれだけお芝居が好きなんだから、ウィン君にも気持ち良く芝居してほしいと思って。引っかかるところがあるままやるよりも、スッキリとお芝居をしてほしかった」とその思いを語った。

■ふたりの手で“LOVE SONG”がついに完成

イベントのクライマックスでは、映画のタイトル『（LOVE SONG）』から「（ ）」を外す“完成式”セレモニーを実施。これは以前のイベントで森崎が「皆さんに作品が届き、たくさんの方に観ていただいたときに、このカッコが外れて、本当の意味での完成になる」と語っていたことにちなんだもの。ステージに設置されたタイトルロゴの両脇に設置された「（ ）」にそれぞれ結ばれたヒモを手にしたふたりだったが、「せーの！」とかけ声を言う前に引っ張るそぶりを見せ、いたずらっ子のようにはしゃいでみせたふたり。だが本番ではしっかりと「（ ）」を外すことに大成功！ 会場からは大きな祝福の拍手が送られた。

そんな大盛り上がりのイベントもいよいよ終盤。最後に向井が「（Snow Man としてではなく個人としての）単独初主演映画ということで緊張していましたが、たくさんの方に観ていただけて本当にうれしいです。この映画がこれからもいろんな人に愛されることを願いながら、日々楽しく過ごしたいと思います」と語ると、森崎も「本日はたくさんお集まりいただき、本当に感謝しています。何よりも皆さんがたくさんの愛を紡いでくれたおかげで、今日またこうして舞台に立たせていただけている。僕らは物を作って届ける仕事ですが、皆さんが受け取ってくれてようやく報われます。映画のエンドクレジットに載っているたくさんのスタッフの方々にも、皆さんのこの愛が届いていると思います」と会場に語りかけて、イベントを締めくくった。

