＜土日祝休みナシ夫＞「仕事でムリ」ばかり！底辺バイトみたいな仕事ヤダ！転職して！【第1話まんが】
私はウタコ。夫のダイチは結婚前からずっと住宅メーカーに勤めていて、土日や祝日にはまず休みをとることができません。もちろん、娘のエマ（小2）の運動会や発表会にも、仕事のために来られないことが多く、私はうんざりしています。どうせイベント会場で風船を配るような仕事しかしていないのだから、早く辞めて土日も休める会社に転職してほしい、というのが私の本音です。でもそれって……難しいことなのでしょうか？
私はダイチに対してため息をついてしまいました。仕事仕事って……ダイチはいつもそればっかりです。子どもの成長は今しか見られないのに。楽しそうに授業を受ける姿、運動会で一生懸命走る姿、発表会で頑張る姿、ダイチは見たくないのでしょうか？
「ごめんな。パパも行きたかったよ」なんてエマには言っていますが……「全然そうは見えないけどね」と、私がボソリと呟くと、ダイチはムッとしたようにこちらを見ました。私は、土日祝日にしっかり休める、安定した仕事に就いてほしいのです。
今日は金曜日の朝。またダイチはエマの参観に来られないと言います。いつも仕事、仕事。運動会も発表会もそうでした。
生活のためだと言いますが、子どもの成長は今しかないのです。それなのに、ダイチはまるで他人事のようです。
堪忍袋の緒が切れた私は、「そんなアルバイトみたいな仕事は辞めて、もっとしっかりした仕事をして！」と言ってしまいました。
するとダイチは顔を真っ赤にして出ていきました。
エマはというと……とても不安そうな顔。でも、それが私の本音です。本当にそう思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
