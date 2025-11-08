100均姉妹店が本気出してきた！こりゃパッケージ捨てられん♡おしゃれすぎるアロマグッズ
商品情報
商品名：アロマディフューザー（コルコバードの丘から）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
JANコード：4550480788432
スタンダードプロダクツにおしゃれすぎるアロマディフューザーが登場！
先日、ダイソーの姉妹店「Standard Products（スタンダードプロダクツ）」でお買い物していると、気になるパッケージの商品を発見しました。
今回紹介するのは、『アロマディフューザー（コルコバードの丘から）』という、リードスティックを使うタイプのアロマディフューザーです。
価格は550円（税込）です。海外の建物をイメージしたような、おしゃれなデザインのパッケージに惹かれて購入してみました！
容器に入ったアロマディフューザーが入っています。
パッケージのデザインが凝っているので、容器と一緒に飾っておきたくなります♡
（コルコバードの丘から）という種類を購入してみましたが、どんな香りがするのでしょうか？とても楽しみです！
ちなみに、お店には商品が陳列されているところに「NEW」の表示があったので新作かと思われます。種類もかなり展開されていました。
グリーン×オレンジのラベルもかなりおしゃれで、アーティスティックな雰囲気。
容器自体はシンプルですが、インテリアとしても映えるデザインです。
知的でやわらかい印象の香り♡くどさがないからリラックスタイムにピッタリ！
いざ中蓋を開けようとしたところ、かなり硬くしっかり閉じられているため開封に苦戦しました。
金属製のヘラ状のものを間に差し込み、回しながら引き抜くと抜きやすかったです。
レザーやシガーのスパイシーな香りの中に、パウダリーなやさしげなニュアンスも感じ、知的でやわらかい印象です。
深みはありますがくどさはなく、リラックスタイムにピッタリだと思います。
ドラッグストアの商品などではあまり出会えないような、香水を思わせるような複雑な香りです。
香りの強さは、正直いまひとつだと感じました。ワンルームでも、あまり香りませんでした。
ですが、ベッドサイドに置いているとふとした時に香ります。狭い空間で使うなど、置く場所を工夫するといいかもしれません。
今回はスタンダードプロダクツの『アロマディフューザー（コルコバードの丘から）』を紹介しました。
デザインや香りが気になるので、他の種類も購入してみたくなりました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。