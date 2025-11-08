100均姉妹店が本気出してきた！こりゃパッケージ捨てられん♡おしゃれすぎるアロマグッズ

ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で気になる商品を発見しました！海外の建物のような、おしゃれなデザインのパッケージに惹かれて購入したのは、リードスティックを使うタイプのアロマディフューザー。容器のラベルも凝っていて、プチプラの商品とは思えないクオリティです♡気になる香りを早速チェック！

商品情報

商品名：アロマディフューザー（コルコバードの丘から）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480788432

スタンダードプロダクツにおしゃれすぎるアロマディフューザーが登場！

先日、ダイソーの姉妹店「Standard Products（スタンダードプロダクツ）」でお買い物していると、気になるパッケージの商品を発見しました。

今回紹介するのは、『アロマディフューザー（コルコバードの丘から）』という、リードスティックを使うタイプのアロマディフューザーです。

価格は550円（税込）です。海外の建物をイメージしたような、おしゃれなデザインのパッケージに惹かれて購入してみました！

容器に入ったアロマディフューザーが入っています。

パッケージのデザインが凝っているので、容器と一緒に飾っておきたくなります♡

（コルコバードの丘から）という種類を購入してみましたが、どんな香りがするのでしょうか？とても楽しみです！

ちなみに、お店には商品が陳列されているところに「NEW」の表示があったので新作かと思われます。種類もかなり展開されていました。

グリーン×オレンジのラベルもかなりおしゃれで、アーティスティックな雰囲気。

容器自体はシンプルですが、インテリアとしても映えるデザインです。

知的でやわらかい印象の香り♡くどさがないからリラックスタイムにピッタリ！

いざ中蓋を開けようとしたところ、かなり硬くしっかり閉じられているため開封に苦戦しました。

金属製のヘラ状のものを間に差し込み、回しながら引き抜くと抜きやすかったです。

レザーやシガーのスパイシーな香りの中に、パウダリーなやさしげなニュアンスも感じ、知的でやわらかい印象です。

深みはありますがくどさはなく、リラックスタイムにピッタリだと思います。

ドラッグストアの商品などではあまり出会えないような、香水を思わせるような複雑な香りです。

香りの強さは、正直いまひとつだと感じました。ワンルームでも、あまり香りませんでした。

ですが、ベッドサイドに置いているとふとした時に香ります。狭い空間で使うなど、置く場所を工夫するといいかもしれません。

今回はスタンダードプロダクツの『アロマディフューザー（コルコバードの丘から）』を紹介しました。

デザインや香りが気になるので、他の種類も購入してみたくなりました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。