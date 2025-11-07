U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê! Âç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î¡È¥í¥¹À¤Âå¡ÉËÜ³Ê»ÏÆ°¡Ä¥Ô¥µ¥Î¡¢¿·Àî»Ö²»¤é¾·½¸
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï7Æü¡¢11·î¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ËÎ×¤à¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ï7·î¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¡¢9·î¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÅÙÌÜ¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬U-20WÇÕ¤ò½ª¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±1·î¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇAFC U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Î¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁU-20ÆüËÜÂåÉ½À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£11·î9Æü¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢14Æü¤ËU-20¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¡¢17Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á¥±Û´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏGK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¡¢DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤é12¿Í¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Âç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤«¤é¤ÏMFÀî¹çÆÁÌÒ(ÈØÅÄ)¡¢FW¿·Àî»Ö²»(Ä»À´U-18)¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬½é¤á¤ÆÍ»¹ç¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤«¤é¤âAÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏMFº´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)¤ÈFW¸åÆ£·¼²ð(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬Áª½Ð¡£º£²ó¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¥Ô¥µ¥Î¡¢Âç´Ø¤¬º£²Æ¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ËAÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦ÃÄÄ¹
ÎëÌÚËþ
¢¦´ÆÆÄ
Âç´ä¹ä
¢¦¥³¡¼¥Á
±©ÅÄ·û»Ê
¢¦GK¥³¡¼¥Á
º´Æ£ÍÎÊ¿
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
ÌðÌîÍ³¼£
¢¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ
±ÛÃÒ¼¢Ç·
¢£Áª¼ê
¢¦GK
12 ¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
1 ¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)
23 ¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)
¢¦DF
26 ¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç)
5 »Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
21 ¹â¶¶¿Î¸Õ(CÂçºå)
2 ÇßÌÚÎç(º£¼£)
24 ´îÂ¿°íÌé(¥½¥·¥¨¥À)
3 ¾®¿ù·¼ÂÀ(¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó)
4 ±ÊÌî½¤ÅÔ(Ä»¼è)
22 ÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)
15 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)
¢¦MF
8 Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)
6 ÊÝÅÄ·ø¿´(¥²¥ó¥¯)
7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(¤¤¤ï¤)
14 ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)
16 ÅèËÜÍªÂç(À¶¿å)
10 Àî¹çÆÁÌÒ(ÈØÅÄ)
¢¦FW
18 ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)
25 ±ÊÅÄÞæÂÀÏ¯(¥Ý¥ë¥È)
11 ²£»³Ì´¼ù(º£¼£)
9 Æ»ÏÆË(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó)
13 ÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)
20 »³¸ýÂÀÍÛ(FCÅìµþ)
19 ÆÁÅÄÍÀ(¼¯Åç)
17 ¿·Àî»Ö²»(Ä»À´U-18)
