悪気ないの？それとも嫉妬？夫との馴れ初めを「キモい」と笑う女性の、本音が分からない【ママリ】

夫との馴れ初めを「キモい」と言われてしまった

夫とは、夫の職場での出会いだったのですが、詳細を聞かれ言うと「いや～キモーい笑」って😂

その人は、年上の独身の方です。

え、ひど！って思いながらも、「ですよねー笑」ですませました。

どうやって付き合うまでいくの！？みたいに聞かれたので、どんな経緯でか（私が夫の勤務先に通っており、担当制ではないのですが何回か担当してもらうのが続き、連絡くださいとLINEのIDを渡された）言ってしまったためかと思います💧

まぁ、そういうのって色んな人にやってそうなイメージでいやらしく感じるのかも知れませんが笑、夫はそういうわけでもなく😅



結婚したばかりの時は周りによく聞かれて、「へぇ～そんなことってあるんだ！」みたいな、やっぱりビックリされるような反応でしたが、もしかしてそれもキモいを言い換えた言葉だったんですかね笑

でもでも、別にあり得ますよね！？

もっと爽やかな出会いだったらよかったのかな？

キモいは結構傷つきました笑

もう新婚でもないしこれから聞かれることはあまりないと思うけど、詳細は言わないようにしよって思いました！ 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、夫との馴れ初めを聞かれたため素直に話したら「いやーキモい」と言われて傷ついたという投稿を紹介します。夫の職場で出会いLINEのIDを渡されたことがきっかけで付き合うことになったという投稿者さん。聞いてきたのは独身で年上の方だったそうですが、驚かれることはあってもそこまでの反応をされたことは初めてだったそうでキモいという言葉には投稿者さんもさすがに傷付き、今後は伝え方に気を付けようと思ったそうです。

連絡先を渡されたことがきっかけで付き合うことになり、結婚をしたという投稿者さん。「キモい」と言った方はいわゆるナンパのようなイメージでつい口走ってしまったのでしょうか。



自分からしたらあり得ないことであっても、思ったことをそのまま口にしてしまうというのは大人としてどうなのだろうと感じてしまいますよね。

「キモい」にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私は、ヒドイ言葉だと思います！！



その人は、自分が幸せじゃないから、他人を卑下して、少しでも気持ちよくなりたかっただけですよね。



だってマトモな人なら、聞いといてキモイなんて言わないですよ。



仮に思っても、言わないです！！ 出典：

qa.mamari.jp

職場での出会いって、よくありますよね！？

LINEを渡されたなんて、むちゃくちゃ良くないですか😍

何がキモいんだろう😠羨ましいだけだろ！！😂笑 出典：

qa.mamari.jp

キモいどころか素敵な出会いじゃないですか🥰！しかも突拍子もないわけでもないし、普通にありますよね、、？

他の人のそんなこともあるんだ！っていう反応は素の反応で、他意はないと思います。



私は高校の同級生と結婚しましたが、その独身の人に話したら「その人としか付き合ったことないってこと！？キモーい、一生その人だけって～」とか言われそうです😂😂😂もう婚活してもアプリでの出会いも、全部キモいって言われそうですね笑



その独身はシンプルに羨ましいんだと思います！ 出典：

qa.mamari.jp

「嫉妬しているのでは」「羨ましいのかも」という意見には、たしかに一理ありますよね。自分が幸せな結婚をしていれば、他人の馴れ初めに強い反応を示すことはあまりないものです。結婚に幻想を抱いていたり、理想が高すぎたりする人ほど、他人の幸せな話に過剰に反応してしまうのかもしれません。



出会い方がどうであれ、2人が幸せであることが一番大切ですよね。



自分の感覚に合わないからといって「キモい」と否定してしまうのは、少し古い考え方のようにも感じます。投稿者さんの馴れ初めは決しておかしいものではありません。聞かれたら、どうぞ自信を持って話してほしいですね。

