BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）、RYUHEI（リュウヘイ）とCORTIS（コルティス）のMARTIN（マーティン）によるダンスチャレンジ動画が公開され、高身長メンバーのコラボに注目が集まっている。

【動画】全員が長身！CORTISマーティンがBE:FIRSTジュノン、リュウヘイとダンス①②

■BE:FIRSTジュノン×CORTISマーティンが踊る「I Want You Back」

CORTISは2025年8月に、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから約6年ぶりの新ボーイズグループとしてデビューした5人組グループ。マーティンはグループのリーダーを務め、190cmを超える高身長でカリスマ性を放つ17歳だ。

ジュノンとマーティンが一緒に踊っているのは、The Jackson 5の名曲をカバーしたBE:FIRSTの新曲「I Want You Back」。ふたりは軽やかに笑顔でステップを踏み、最後は仲睦まじく肩を組んでダンスした。最近金髪から黒髪にイメチェンしたジュノンは、183.7cmの長身。抜群のプロポーションの持ち主であるふたりが並ぶと、なんとも華やかな雰囲気が生まれる。

■BE:FIRSTリュウヘイはCORTISマーティンとキレキレな「GO!」ダンス

そしてCORTISのSNSでは、マーティンとリュウヘイが一緒にCORTISの「GO!」をダンス。リュウヘイもジュノンと同じく183.7cmの長身で、しっかりとビートを捉えたキレのいいダンスを見せている。

BE:FIRSTとCORTISは11月3日、東京ドームで開催された『MUSIC EXPO LIVE 2025』で共演。この舞台裏でチャレンジ動画を撮影したのだろう。

SNSでは「高身長ぞろいで眼福」「笑顔が素敵」「爆イケで最高」「楽しそうに踊るなあ」「JUNONのほうが小さいなんてレア」「リュウちゃんが小さく見えるの新鮮！」「ダンスうま!!」「全員脚長すぎるでしょ」と、いずれも反響を集めている。