大谷翔平の最大級賛辞「由伸が世界一の投手だと皆が思ったんじゃないかなと」　伝説同士となった後輩右腕のMVPに拍手

山本由伸の労をねぎらう大谷翔平(C)Getty Images

ドジャースが現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本由伸は延長11回も抑えてドジャースが世界一連覇を決めた。山本はシリーズ3勝で日本人投手初のMVPを獲得した。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

山本は4−4で迎えた9回一死一、二塁とサヨナラのピンチを迎えたところで登板。アレハンドロ・カークに死球を与えてしまい一死満塁となったが、ドールトン・バーショを二ゴロに仕留めた。

二死満塁となり、アーニー・クレメントの打球は、この回途中で中堅の守備に就いていたアンディ・パヘスが左翼手のキケ・ヘルナンデスと交錯しながらも好捕した。山本は延長10回もマウンドに上がり、三者凡退。そして、11回は一死一、三塁の大ピンチからカークを遊ゴロ併殺に仕留めた。

中3日で先発登板した大谷翔平は、3回途中3失点でKO。初回と2回は無失点でしのいだが、3回に力尽きた。先頭のジョージ・スプリンガーにこの日2本目の安打を許すと、暴投と申告敬遠で一死一、三塁。ここでボー・ビシェットに初球のスライダーをとらえられ、中越えの3ランを浴びた。打球の行方を見守り、大谷は両手を膝に付いてガックリ。ここで2番手ジャスティン・ロブレスキと交代した。