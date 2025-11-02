大谷翔平の最大級賛辞「由伸が世界一の投手だと皆が思ったんじゃないかなと」 伝説同士となった後輩右腕のMVPに拍手
山本由伸の労をねぎらう大谷翔平(C)Getty Images
ドジャースが現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本由伸は延長11回も抑えてドジャースが世界一連覇を決めた。山本はシリーズ3勝で日本人投手初のMVPを獲得した。
【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る
山本は4−4で迎えた9回一死一、二塁とサヨナラのピンチを迎えたところで登板。アレハンドロ・カークに死球を与えてしまい一死満塁となったが、ドールトン・バーショを二ゴロに仕留めた。
二死満塁となり、アーニー・クレメントの打球は、この回途中で中堅の守備に就いていたアンディ・パヘスが左翼手のキケ・ヘルナンデスと交錯しながらも好捕した。山本は延長10回もマウンドに上がり、三者凡退。そして、11回は一死一、三塁の大ピンチからカークを遊ゴロ併殺に仕留めた。
中3日で先発登板した大谷翔平は、3回途中3失点でKO。初回と2回は無失点でしのいだが、3回に力尽きた。先頭のジョージ・スプリンガーにこの日2本目の安打を許すと、暴投と申告敬遠で一死一、三塁。ここでボー・ビシェットに初球のスライダーをとらえられ、中越えの3ランを浴びた。打球の行方を見守り、大谷は両手を膝に付いてガックリ。ここで2番手ジャスティン・ロブレスキと交代した。
大谷は試合後、中継した『NHK-BS』のインタビューに対して、安堵の表情を浮かべながら「すごい展開でしたけどね。全員がいい野球をして、最後に素晴らしい勝ちだったと思います」と声を弾ませた。第3戦ではポストシーズン初の1試合9出塁。今シリーズも2度の先発と、代名詞の二刀流が初めて頂上決戦で躍動した。
そんな大谷は、4学年下の山本の奮闘について問われると「もう素晴らしいですね」と称賛。続けて「由伸が世界一の投手だと、みんなが思ったんじゃないかと思います」ときっぱり。伝説に昇華した後輩に惜しみない喝采を送った。
投打で駆け抜けた長い2025年。「シーズン中も含め、簡単な戦い、簡単な試合はなかった。本当に全員で掴み取った優勝だと思います」と振り返り、「きょう、明日くらいは、この勝利に浸りたい」と充実感を漂わせていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]