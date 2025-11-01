人生初の推し活は“大谷翔平”、千鳥・大悟が「大谷選手の魅力は桜と一緒」と語る理由
お笑いコンビ・千鳥の大悟（45歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演。人生初の推し活はドジャースの大谷翔平選手（31歳）だと話し、「大谷選手の魅力は桜と一緒」と語った。
この日、“推し”についてトークが進む中で、大悟は「本当にベタに大谷。こんなに…生まれてきて、人のこと見てることないわ。今までなんもアイドルとかそういう、子どもの頃にコンサートとかもなんも行ったことないのに」と話し、一番の魅力は「ほんとに桜と一緒で…」と切り出した。
それは「満開の桜の下を歩いてる人が、見ないことってないでしょ？ 下向いて歩く人いない。絶対に、別に意識してなくてもパッと見る。あれと一緒、大谷」と、“桜と一緒”だと力説する。
そして「マンガで描いても描きすぎみたいなことをしてるから」とコメント。千鳥・ノブも「日本全体が、こういう一致団結したトークになるのがすごい。だってオレ、全然ドジャースの“ド”の字も去年まで知らなかったのに。だからマネージャーと『マンシー打ったな』。いまオレの口が『マンシー』って言った？」と、ドジャースの選手の名前を口にしていることが驚きだと話した。
