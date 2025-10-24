CSファイナルでMVPに輝いた森下が「最終的にね、1点多く勝っていればいいので。ヒットだけじゃないんで、やり方は。自分の役割というものに徹していきたいかなと思ってます」と日本一への貢献を第一に、チームで戦う姿勢を強調した。

「消極的な行動はせずに、思い切ってやることが1番相手にもプレッシャーかかると思うんで。バッティングだけじゃなくて、走塁でも。いろんな部分で積極的にプレーできたらなとは思っています」

23年のオリックスとのシリーズでは新人記録を更新する7打点で優秀選手賞に選ばれた。短期決戦に強い森下にかかる期待は高い。「そうですね。まあ相手も違いますし、やっぱり強い、日本シリーズに慣れてるチームだと思うんで。やっぱり相手はね、もちろん気合も入ってますけど、多分落ち着いてプレーもしてくると思うんで。そこに自分たちも会場の雰囲気に飲まれずに、自分たちらしいプレーをできたらなと思っています」と語った。

ドラフト1位で指名した立石（創価大）らも森下の打撃を見守るはず。「犠牲フライでも1打点ですし。そういうチームプレーでね、進塁打でもランナーを進めることができればね、後ろに回すこともできますし。ほんとに簡単に打席の内容を終わらせないっていう。まあ、相手に常にプレッシャーかけながら、回していければいいかなと思ってます」と勝負強さを日本中にアピールする構えだ。