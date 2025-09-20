林家ペー、火事発生を受け謝罪「大事故を起こし…真に申し訳ございません」
タレントの林家ペー（83）が20日、自身のXを更新。きのう19日に妻でタレントの林家パー子（77）と暮らす自宅マンションで発生した火災について、謝罪と感謝の言葉をつづった。
【写真】火事発生を受け謝罪した林家ペー
報道によると、火事は19日午後1時ごろ、東京都北区のマンション3階の一室で発生した。火元は林家夫妻の自宅だったという。
ペーはXで「私達は火事という予想だにしない大事故を起こし、同マンション、消防署、警視庁、病院関係各位の皆さんに多大なるご迷惑をおかけ致し真に申し訳ございませんでした」と謝罪。そのうえで「又沢山の励ましの言葉をありがとうございました」と感謝も記した。
【写真】火事発生を受け謝罪した林家ペー
報道によると、火事は19日午後1時ごろ、東京都北区のマンション3階の一室で発生した。火元は林家夫妻の自宅だったという。
ペーはXで「私達は火事という予想だにしない大事故を起こし、同マンション、消防署、警視庁、病院関係各位の皆さんに多大なるご迷惑をおかけ致し真に申し訳ございませんでした」と謝罪。そのうえで「又沢山の励ましの言葉をありがとうございました」と感謝も記した。