9月13日に開幕、TBSが中継する「東京2025 世界陸上」に熱視線が集まっている。注目されているのは、アンバサダーとして出演している女優の今田美桜（28）、それも「髪型」だ。

今田はCMなどで見られる”額を出した姿”ではなく、前髪を作って「世界陸上」に出演。本人が画面に登場するたびにキャプチャー画像がX（旧ツイッター）に上げられ、視聴者から《前髪作ってる今田美桜強すぎる》などと感嘆の声が上がっている。

「ミスタードーナツやタウンワークのCMでの”デコ出し”の印象が強い今田さんですが、前髪ありで大人っぽい感じの珍しい姿にハートを射抜かれた視聴者が続出しています。今田さんの前髪に関しては2020年にも“フィーバー”が起きている。この時はインスタグラムで公開された写真が話題を呼びました」（週刊誌芸能記者）

世界陸上に生出演ということで本人の気合の入れようは推して知るべしだが、その“戦闘モード”を多数の視聴者が大絶賛ということか。今田としてはうれしい限りだろうが、Xには他に《今田美桜ちゃんの前髪ありゆるふわの髪型が、中森明菜の若かりし頃を彷彿させる》といった視点の違う声も。スポーツ紙芸能デスクはこう語る。

「以前からチラホラ《今田美桜は中森明菜に似てるっていうことに気付いたの個人的に大発見》といった指摘が出ていましたが、今回は髪型も相まって、さらに若い時の明菜さんに似ているという指摘が増えている。視聴者が頭に思い浮かべているのは恐らく、1986年に発売された『DESIRE −情熱−』を、前髪を揺らしながら歌っている明菜さんではないでしょうか」

世界陸上は9月21日に閉幕するが、今田の髪型もその後は元に戻るのだろうか。

