発売より11日間で累計販売数が300万個を突破！ 大ヒットの「クリームたっぷり！ ふわもち 冷やしクリームパン」

9月の声を聞いても、ちっとも涼しくならない！! この暑さ、いったいいつまで続くのぉぉぉ…!?

そんななか8月26日（火）（青森県と秋田県は8月25日（月））に発売された「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」と「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ（生チョコ入り）」の2品をあわせた販売数が、発売からわずか11日間で累計販売数が約300万個というニュースが飛び込んできました。

ローソンの公式サイトでは＜お詫びとお知らせ＞と題して、想定を上回る売れ行きによる品切れのお詫びメッセージも発信されています。



売れ切れだと思うと、余計に食べたくなりますね。遅ればせながら、冷たいクリームの沼におぼれる「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン」の味わいをご紹介します。



ひんやりカスタードにおぼれる多幸感！！「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」

ローソン店内のチルドデザートのコーナーに並んでいる「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」181円（沖縄エリアは205円）。プレミアムロールケーキで、クリームのおいしさに定評のあるローソンですから、食べる前から期待値が上がります。

お店で買い求め、急いで持ち帰り、さらに家の冷蔵庫で冷やしてから、袋から取り出しました。 直径約8cm、高さ約3cm。ぽってりとした重量感があり、表面はしっとりとした触り心地です。

中はパン生地との間に、まったく隙間なくカスタードクリームが詰まっていました。 パン生地を指で軽く押すと、クリームがあふれ出てきます。

パンは冷たいのにパサつかず、しっとり＆もちもち。中からあふれ出るクリームは、冷んやり＆とろりん。普通のパンは口の中の水分を吸収してパサつきやすいので、暑い時にはあまり食べたくなくなるのですが、これならイケます！

パンはちょっぴり塩味が利いていて、生クリームとバニラシードが入っているというカスタードホイップがたっぷり。やさしい甘さと口どけのよさが魅力です。

気になるカロリーは１個当たり239kcalです。小腹が空いた時のおやつとして、またデザートとしても、ちょうどよいボリュームです。



ちょっぴりビターな大人味「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ（生チョコ入り）」

「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ（生チョコ入り）」192円（沖縄エリアでは227円）。先にご紹介したカスタードホイップよりも11円高くなっています。パッケージはほぼ同じですが、外から本体が見えるので、すぐにチョコレートバージョンだとわかりますよ。

チョコレート色のコロンとしたフォルムがかわいく、「カスタードホイップ」のパン生地よりもハリがある感じ。大きさもやや大きく感じられます。

断面を見てみましょう。

パン生地もチョコレートで風味づけられていて、ホイップクリームとダブルで、チョコレートが楽しめる仕様です。

生地と中のクリームが同系色なので、パン生地とクリームの境界線が写真ではわかりにくいのですが、とにかく生チョコレートを使用したというチョコホイップがたっぷり！

なめらかで口の中でとろけるようなチョコホイップは、ちょっぴりビター。華やかなカカオの香りと酸味が楽しめる、本格的なチョコレート味です。パン生地とのバランスも絶妙で、おいしくペロリと平らげちゃいます。

気になるカロリーは１個当たり267Kcalです。

夏バテ気味の時に、食欲と気分をアップさせてくれそうな冷やしクリームパン。興味のある方は、「ローソン」のチルドデザートコーナーをのぞいてみてください。

品切れ状態が回避されていればよいのですが、カスタードホイップとチョコホイップは、甲乙つけがたいおいしさなので、ぜひ両方食べ比べてみてください。



※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



