俳優の山田裕貴（34)が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。妹の年齢を聞かれて困惑する場面があった。

幼少期の写真に女の子と写った2ショットがあり、「この女の子は誰?」と聞かれ「妹です」と伝えた。すると「妹さん、いくつ下なの?」と何歳差なのかを尋ねられた。

だが、山田は「えっと…199…」と計算し始めた。すっと出て来なかったことにMCの上田晋也は「そんなわからんもんか?」と思わずツッコミ。続けて「妹が何歳下か大体インプットされてない?」と聞いた。山田が「あんまり…」と答えると、しゃべくりメンバーやスタジオからは一斉に「えっ!?」「えぇーーー!?」と驚きの声があがった。

上田は「これが16、17歳離れてたら“いくつだっけ?”ってなるけど…」と即答できない場合を例えた。山田は「3月生まれなんですよ。ちょっとそれで…」と説明した。

「学年でだいたい言うじゃん」と言われると「学年は2つ下です」と山田。これに上田は「じゃあ2個差だよ!」とバッサリ。山田は「あと、学校が違ったんで」と付け加えるも、上田は「違っても学年は変わらんだろうが!」と指摘して笑いを誘った。